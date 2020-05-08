Evden çıkmadan Hyundai'den yeni bir araç satın almak mümkün

Tam Boyutta Gör

Salgın dönemindeki özel hizmetlerine hız kesmeden devam eden Hyundai, bu kez de satış süreçlerini kolaylaştıran “Hyundai Kapınızda” projesini hayata geçiriyor.

Projes kapsamında, istediği Hyundai modelini satın almak isteyen müşteriler evlerinden çıkmadan tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Banka işlemleri dahil tüm evrak süreçleri Hyundai yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek. Trafik tescil ve ruhsat işlemleri tamamlanan araç, sahibine çekici ile teslim edilecek. Tüm bu işlemlere ek olarak, teslim edilen araçlara ücretsiz dezenfeksiyon işlemi de uygulanacak.

İlginizi Çekebilir

2020 Hyundai i20 tanıtıldı: Yepyeni tasarım ve hibrit motor

Hyundai Kapınızda uygulamasının yanı sıra, Nisan ayında başlatılan “Şimdi Al Daha Sonra Öde” satış imkanı Mayıs ayında da devam edecek. İstediği Hyundai modelini hemen teslim alan müşteriler, kredi ödemelerini 3 ay sonra ödemeye başlayacaklar. Ayrıca Hyundai Assan’ın 1 Mart-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi biten binek araçların garanti kapsamındaki ücretsiz onarımlarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzattığı uygulama da sürüyor.

Ayrıca Bkz. "Fiat, Alfa Romeo ve Jeep'te garanti süreleri Haziran sonuna kadar uzatıldı"

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Hyundai Kapınızda projemiz sayesinde artık yeni bir Hyundai modelini satın almak için çok fazla zaman harcamaya ve banka işlemleriyle uğraşmaya gerek kalmayacak. Hatta, satış öncesi yeni modellerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve test etmek isteyen müşterilerimize de bulundukları yerde sürüş imkanı sağlayacağız."

"Elbette sosyal mesafeye ve hijyene de fazlasıyla önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte Hyundai Assan ailesi olarak değişen müşteri beklentilerine en iyi şekilde karşılık verebilmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için ek uygulamalarımızı ve hizmetlerimizi de devreye almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.