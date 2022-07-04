Ekran kartları yıl başından bu yana yüzde 57 düştü

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Özellikle kripto para piyasasında yaşanan büyük düşüş madencileri zarara sokunca ekran kartlarına olan yoğun talep ve dolayısıyla fiyatlar dibe vurdu. Haliyle bu gelişmelerden en çok oyuncular yararlanıyor.

Ekran kartı fiyatları yarı yarıya düştü

Yapılan pazar araştırmasına göre Nvidia ve AMD ekran kartı fiyatları yılın başlarından bu yana yüzde 57 civarında değer kaybetti. Uzun bir süre çıkış fiyatının çok üzerinde seyreden fiyatlar yavaş yavaş bu seviyelerin oldukça altına inmeye başladı.

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İkinci el pazarında ise sadece Haziran ayı içerisinde yüzde 14 düşüş kaydedildi. Madencilerden çıkan kartların piyasaya boca edilmesi bunda en büyük etken. Özellikle RTX 3000 ve Radeon 6000 ekran kartlarının fiyatlarında yüzde 7 civarında bir düşüş yaşandı.

Yıl içerisinde eskisi gibi bir stok sıkıntısı veya fiyat artışı beklenmiyor. Zaten kripto para tarafında da Ethereum ve Bitcoin kazım oranları inanılmaz yükseldi. Madencilerin kâr marjı çok azalmış durumda. Bu bakımdan yeni üretim ekran kartları oyunculara kalıyor.

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