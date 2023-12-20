Evrenin en eski kara deliği bulundu: 1.6 milyon Güneş kütlesinde!

Büyük Patlama’dan sadece 440 milyon yıl sonra oluştu
Yaklaşık 13.4 milyar yıl yaşında olan GN-z11 merkezinde devasa ve eski kara delik aslında yalnız değil zira Büyük Patlama’dan neredeyse hemen sonra kendisi gibi çok sayıda kara deliğin oluştuğu düşünülüyor. Evrenin başlangıcından sonra kozmik girdapların nasıl bu kadar hızlı bir şekilde büyüdüğü açık değil. Ancak bu soruya yanıt aramak, Samanyolu da dahil olmak üzere tüm galaksilerin merkezlerine çapa atan günümüzün süper kütleli kara deliklerinin nasıl bu kadar akıl almaz boyutlara ulaştığını açıklamaya yardımcı olabilir.
Işık uzay boşluğunda sabit bir hızla hareket ettiğinden, bilim insanları evrenin ne kadar derinine bakarlarsa aslında o kadar eski yapıları görme şansı yakalıyorlar. Yeni çalışmada kara deliği tespit etmek için gökbilimciler JWST'nin Orta Kızılötesi Aracı (MIRI) ve Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) araçlarını kullandılar. Bilim insanları evrenin ilk yıllarına ait bu soluk parıltıları ayrıştırarak, ışığın içerdiği frekanslar arasında beklenmedik bir artış buldular. Onlara göre bu, bir kara deliğin etrafındaki sıcak maddenin evrene soluk ışık izleri yaydığının önemli bir işaretiydi.
Bu erken kara deliklerin nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne dair en popüler açıklamalar, dev gaz bulutlarının ani çöküşünden oluştukları ya da yıldız ve kara delik kümeleri arasındaki birçok birleşmeden geldikleri yönünde. Bununla birlikte, gökbilimciler bu kara deliklerden bazılarının, evren başladıktan birkaç dakika sonra ve hatta bazı teorilere göre patlamadan sadece saniyeler sonra oluştukları varsayılan “ilksel kara delikler” tarafından tohumlanmış olabileceklerini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.