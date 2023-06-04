Evrenin ilk dönemlerine ait en sönük galaksi keşfedildi

JD1 bugün 13,3 milyar yıl önce, evren şu anki yaşının sadece yüzde dördü kadar olduğu haliyle görülüyor. Bu nedenle JD1'in tespit edilmesi, evrenin Büyük Patlama sonrasındaki ilk yıllarındaki evriminin anlaşılması açısından önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor. Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'ndeki (UCLA) araştırmacılar, bilinen ve gözlemlenen en soluk galaksiyi bu nedenle önemsiyor. Çalışmanın yazarlarından Tommaso Treu yaptığı basın açıklamasında, "Webb teleskobu sadece bir yıl önce göreve başlamadan önce, böylesine sönük bir galaksiyi doğrulamayı hayal bile edemezdik" dedi.
Zamanda geriye bakmak
Bilim insanları, bize ulaşmak için milyonlarca yıl yol kat eden kozmik ışığı kullanarak evrenin ilk yıllarını inceliyor. Evrenin özellikle ilk milyar yılı gökbilimciler arasında uzunca bir süredir merak uyandırıyor çünkü o döneme dair bilinenler son derece sınırlı.
Bu durum, ilk yıldızların ve galaksilerin oluşumuna yol açan Reiyonizasyon Çağını işaret ediyordu. Gökbilimciler Webb'in gücünü kullanarak bu şaşırtıcı ama büyüleyici dönemi anlamaya daha yeni yeni başlıyorlar.
JD1, tek değil
Webb'in yakın kızılötesi spektrograf cihazı NIRSpec, bu galaksinin kızılötesi ışık spektrumunu elde etmek için kullanıldı. Veriler bu uzak galaksi hakkında yıldız sayısı, toz ve ağır element miktarı gibi birçok önemli ayrıntıyı da ortaya çıkardı. Çalışma, prestijli Nature dergisinde yayınlandı.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41586-023-05994-w https://interestingengineering.com/science/webb-space-telescope-galaxy-universe Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)