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    Elektrikli araçlar için evrensel "tak ve şarj et" protokolü hizmete giriyor

    Elektrikli araçların şarj işlemi kolaylaşıyor. Evrensel "tak ve şarj et" sistemi önümüzdeki sene ABD'de hizmete girecek.                                        
    Evrensel 'tak ve şarj et' protokolü hizmete giriyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların şarj edilmesindeki en büyük problemlerden biri, şarj istasyonu operatörlerinin kendi uygulamalarına sahip olması ve bu istasyonlarda şarj edebilmek için bu uygulamaların yüklenip, gerekli kayıt ve ödeme işlemlerinin yapılması gerekliliği. Ancak yakında bu durum değişecek gibi görünüyor.

    Önümüzdeki sene ABD'de hizmete girecek

    Otomobil üreticileri ve şarj operatörlerinden oluşan bir konsorsiyum olan kar amacı gütmeyen SAE International, ABD Hükümeti'nin belirlediği çerçeve doğrultusunda evrensel bir "tak ve şarj et" (plug and charge) protokolünü önümüzdeki senenin başlarında hizmete almayı planlıyor.

    Şuan için Tesla araçları Supercharger istasyonlarında araçlarını şarja takarak ek bir işlem yapmadan şarj işlemini başlatabiliyor. Yeni protokol sayesinde bütün elektrikli araçlar için bu deneyim standart hale gelecek ve önemli bir külfet ortadan kalkacak.

    ISO 15118 isimli uluslararası standart hali hazırda birçok modelde yer alıyor ancak evrensel olarak benimsenmiş değil. Tak ve şarj et özelliğine sahip araçlar, bu protokol sayesinde şarj cihazıyla güvenli bir şekilde iletişim kurarak, uygulama kaydı ve ek ödeme bilgisi girmeden araç sahibinden ödeme alabiliyor.

    Tak ve şarj et sistemini benimsemek için, otomobil üreticilerinin araçlarının şarj şirketlerinin ekipmanlarıyla sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlamak için üçüncü taraf şarj şirketleriyle bireysel anlaşmalar yapması gerekiyor.

    SAE konsorsiyumunun üyeleri arasında BP Pulse, ChargePoint ve Electrify America gibi büyük şarj sağlayıcılarının yanı sıra Ford, General Motors, Tesla, Rivian, Toyota ve BMW gibi otomobil üreticileri yer alıyor. Zamanla daha fazla şirketin katılması bekleniyor.

    Sistem, elektrikli araç sahipleri için kesintisiz şarjın ötesinde bazı avantajlar da sunacak. Güvenli araçtan şebekeye (V2G) iletişim ve çift yönlü şarj sayesinde elektrikli araçlar enerji yüklerini dengelemek amacıyla şebekeye enerji geri gönderebilecek. Bu, daha dayanıklı bir şebeke oluşturulmasına yardımcı olacak ve mevcut enerji sisteminin  elektrikli araçların şarj yükünü kaldıramayacağı yönündeki eleştirilerin önüne geçilmesini sağlayacak.

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