Excel'de yüzde (%) hesaplama nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken formüller

Excel’de yüzdeler, bağlamı olmayan rakamları belirli bir durumu karşılaştırma ve anlama aracına dönüştürür. Yüzdeler, sayılar arasındaki ilişkileri göstermek için basit bir yöntem sunar ve fiyat dalgalanmalarını hesaplama, oranları belirleme, finansal sonuçları analiz etme veya performansı değerlendirme gibi işler için faydalıdır. Bu yaklaşım, sayısal bağlantıları etkili bir şekilde sunmaya yardımcı olur. Excel’de yüzde hesaplamada ustalaşarak verileri anlamayı ve verimliliğinizi geliştirebilirsiniz. Bu rehber yazıda Excel yüzdelik hesaplamanın nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Temel yüzde hesaplamadan yüzde artış, yüzde eksiltme, iki hücre arasında yüzde hesaplamaya kadar Excel’de % hesaplama formülleri burada bulabilirsiniz.

Yüzde işareti nasıl yapılır? Klavyede yüzde sembolü yapma 6 ay önce eklendi

Excel yüzde hesaplama formülleri ✖️ İşlem Formül Açıklama Bir sayının yüzdesini hesaplama =A1 * 10% A1 hücresindeki sayının %10'unu verir Yüzde artışı hesaplama =(Yeni - Eski) / Eski Değer artışının yüzde olarak oranını verir Yüzde azalışı hesaplama =(Eski - Yeni ) / Eski Değer azalışının yüzde olarak oranını verir İki sayı arasındaki yüzde farkını hesaplama =(A1 - B1) / B1 A1'in B1'e göre yüzde farkını verir Yüzde ekleme =A1 + (A1 * 10%) A1 değerine %10 ekleyerek yeni değeri verir Yüzde indirim hesaplama =Fiyat - (Fiyat * İndirim Oranı / 100) Fiyata belirtilen oranda indirim (iskonto) uygular

Excel'de sayıları yüzde olarak biçimlendirme 💯 Tam Boyutta Gör Excel, yüzdeleri hesaplamak için birkaç kolay yöntem sunar. Ancak, öncesinde Excel’de yüzde hesaplamalarında sonucun doğru biçimde gösterilmesi için hücrelerdeki sayıların yüzde olarak biçimlendirilmesi gerekir. Bunu yapmak için hesaplama yapılan hücreyi seçin ve menüden “Hücreleri Biçimlendir”e tıklayıp “Yüzde” seçeneğini seçin.

Excel'de yüzde hesaplama nasıl yapılır ％ Tam Boyutta Gör Formülü Excel'e girmek için öncelikle hedef hücreye tıklayın ve formül çubuğuna =(KısmiDeğer/ToplamDeğer)100 yazın. Bu işlem, hesaplama yapılacak hücrelerin kolaylıkla tanımlanmasını ve yüzde hesaplamalarının otomatik şekilde yapılmasını sağlar. Hücreye kısmi değeri girin (örneğin; B2 = 17)

Toplam değeri başka bir hücreye girin (örneğin; B3 = 31)

Yeni bir hücrede yüzde formülünü uygulayın: =(B2/B3)*100 Excel’de yüzde hesaplama formülü: (Tutar / Toplam)*100 "Hücreyi yüzde olarak biçimlendirdiyseniz *100 yazmanıza gerek yoktur." Excel yüzde ekleme formülü: Yeni Fiyat = Eski Fiyat + (Eski Fiyat x 0.20) Excel’de yüzde %5, %10, %20 eklemek için yukarıdaki ikinci formül kullanılır. Yüzde artışı/azalışı ve iki sayı/hücre arasındaki farkı yüzde olarak hesaplama Tam Boyutta Gör Excel’de yüzde artış ve azalışı hesaplama işlemi de sıklıkla yapılmaktadır. Bir önceki döneme ya da referans alınan bir değere göre elde edilen sonuçların yüzde olarak ifadesi, özellikle karşılaştırmalı analizlerde büyük önem arz eder. Yüzdelik değişim, veri analizinde temel kavramdır ve bir değerin zaman içinde nasıl değiştiğinin görülmesine yardımcı olur. İş analizi, finansal raporlama ve akademik araştırmalarda oldukça kullanışlıdır. Akıllıca seçimler yapmak için temel metriklerin iniş çıkışlarını izlemek hayati önem taşır. Peki, Excel’de iki sayı arasındaki yüzde oranı nasıl hesaplanır? İlk ​​değer: İlk hücreye önceki ​​değerini girin (örneğin; B3 = 1000)

Yeni değer: Sonraki hücreye yeni değeri girin (örneğin; C3 = 1200)

Yeni bir hücrede =((C3-B3)/B3)*100 formülünü girin.

Excel, artışı yüzde olarak gösterecektir. Bu örnekte sonuç %20'dir. Excel’de iki hücre & iki sayı arasındaki yüzde farkını hesaplamak için şu formül kullanılır: Yüzde değişim = ((Yeni Değer - Eski Değer) / Eski Değer)100 Yüzde indirim hesaplama Tam Boyutta Gör İndirimleri hesaplamak kolay olabilir; özellikle de Excel sayfasında doğru indirim formülünü kullanırsanız. Bir işletmenin indirim sunmasının iki temel yolu, orijinal fiyattan belirli miktar veya yüzde düşmektir. Müşterilerine indirim sunan bir işletmede çalışıyorsanız, Excel’de indirim formülünün nasıl kullanılacağını bilmek hayati önem taşır. Peki, Excel'de yüzde indirimi nasıl hesaplanır? İndirimli fiyatı hesaplamak için; İlk hücreye orijinal fiyatı girin (örneğin; C5 = 45.000)

Sonraki hücreye indirim oranını yüzdelik olarak girin (örneğin; %20)

İndirimli fiyatı hesaplamak için =C5*(1-D5) formülünü yazın. İndirim oranını hesaplamak için; Üçüncü hücreye indirimli fiyatı yazın (örneğin; E5 = 36.000)

İlk hücreye orijinal fiyatı girin (örneğin; C5 = 45.000)

İndirim oranını hesaplamak için =1-(E5/C5) formülünü yazın. Excel’de yüzde indirimi (iskonto) hesaplamak için şu formül yazılır: Excel yüzde indirim formülü: Ürün fiyatı*(1- İndirim Oranı)

Excel, indirimler, büyüme oranları veya test puanları gibi şeyler için yüzdeleri hesaplamayı kolaylaştırır. Yüzdeler, satışların bir aydan diğerine ne kadar arttığını göstermek gibi verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Excel'de sayıları yüzde olarak biçimlendirebilir, böylece verilerinizin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırabilirsiniz. Kâr ve zarar, faiz oranları, istatistikler, indirimler, miktarları karşılaştırma ve vergi hesaplaması, hepsi yüzde hesaplaması gerektirir. İster satış büyümesini takip ediyor olun, ister giderleri analiz ediyor olun, isterseniz de performans ölçümlerini karşılaştırıyor olun, Excel'de % hesaplama işlemini bilmek olmazsa olmaz bir beceridir.

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