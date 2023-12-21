Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Exeed Exlantix ES, Çin'de satışa sunuldu: 905 km'ye kadar menzil

    Çinli Chery'nin elektrikli araç markası Exeed, elektrikli sedan modeli Exlantix ES ya da yerel adıyla Sterra ES'yi satışa sundu.                                   

    Exlantix ES'nin en üst versiyonu 353 kW maksimum gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlıyor. Elektrikli sedanın uzun menzilli versiyonu da 905 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Elbette bu değerin Çin'deki CLTC normuna göre verildiğini belirtelim. WLTP menzili daha düşük olacaktır.

    Exeed Exlantix ES, Chery tarafından geliştirilen E0X platformu üzerine inşa edildi. Bu platform %100 elektrikli araçlar ve EREV yani içten yanmalı motoru menzil uzatıcı olarak kullanan araçlar için özel olarak geliştirildi. Modelin tasarımı ise eski Pininfarina tasarımcısı Pier Luigi Ferrari'nin kaleminden çıktı. Beş farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilen modelin fiyatı 31.600 ila 47.550 dolar arasında değişiyor.

    Exeed Exlantix ES, Çin'de satışa sunuldu: 905 km'ye kadar menzil Tam Boyutta Gör
    Elektrikli sedan, yüksek menzile ulaşmak için gereken aerodinamik tasarım çizgilerinin tümünü üzerinde barındırıyor. Alçak burun, coupe stili gövde ve gizli kapı kolları, neredeyse tüm elektrikli sedanlardan alışık olduğumuz tasarım detayları. Tampon kenarlarında yer verilen interaktif LED panelleri ise Exlantix ES'nin kendine has özelliklerinden.

    Exlantix ES; 4945 mm uzunluğa, 1978 mm genişliğe, 1480 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin 0.205 Cd'lik rüzgar direnci de oldukça iyi. İç tarafta ise iki kollu direksiyon simidi, küçük bir dijital gösterge paneli, 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, iki telefonu aynı anda şarj eden kablosuz şarj ünitesi, bolca depolama alanı ve 23 hoparlörlü ses sistemi dikkat çekiyor.

    Exlantix ES'nin versiyona göre güç, menzil ve fiyat detayları ise şöyle:

    • RWD 550 = 185 kW, 60.5 kWsa LFP batarya, 550 km CLTC menzili, 31.600 dolar fiyat
    • RWD 605 = 185 kW, 66.4 kWsa LFP batarya, 605 km CLTC menzili, 33.000 dolar fiyat
    • RWD 720 = 230 kW, 79.9 kWsa M3P batarya (LFP+NMC), 720 km CLTC menzili, 37.750 dolar fiyat
    • RWD 905 = 230 kW, 97.7 kWsa NMC batarya, 905 km CLTC menzili, 42.000 dolar fiyat
    • 4WD 650 = 353 kW, 79.9 kWsa M3P batarya, 650 km CLTC menzili, 47.550 dolar fiyat

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 18 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabadan demir sürtme sesi ca 19 9 yüksek olanların yorumları wps office türkçe hopi paracık nakite çevirme adalet bakanlığı sticker yasak mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız