Exeed Exlantix ES, Çin'de satışa sunuldu: 905 km'ye kadar menzil

Exlantix ES'nin en üst versiyonu 353 kW maksimum gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlıyor. Elektrikli sedanın uzun menzilli versiyonu da 905 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Elbette bu değerin Çin'deki CLTC normuna göre verildiğini belirtelim. WLTP menzili daha düşük olacaktır.

Exeed Exlantix ES, Chery tarafından geliştirilen E0X platformu üzerine inşa edildi. Bu platform %100 elektrikli araçlar ve EREV yani içten yanmalı motoru menzil uzatıcı olarak kullanan araçlar için özel olarak geliştirildi. Modelin tasarımı ise eski Pininfarina tasarımcısı Pier Luigi Ferrari'nin kaleminden çıktı. Beş farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilen modelin fiyatı 31.600 ila 47.550 dolar arasında değişiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli sedan, yüksek menzile ulaşmak için gereken aerodinamik tasarım çizgilerinin tümünü üzerinde barındırıyor. Alçak burun, coupe stili gövde ve gizli kapı kolları, neredeyse tüm elektrikli sedanlardan alışık olduğumuz tasarım detayları. Tampon kenarlarında yer verilen interaktif LED panelleri ise Exlantix ES'nin kendine has özelliklerinden.

Exlantix ES; 4945 mm uzunluğa, 1978 mm genişliğe, 1480 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin 0.205 Cd'lik rüzgar direnci de oldukça iyi. İç tarafta ise iki kollu direksiyon simidi, küçük bir dijital gösterge paneli, 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, iki telefonu aynı anda şarj eden kablosuz şarj ünitesi, bolca depolama alanı ve 23 hoparlörlü ses sistemi dikkat çekiyor.

Exlantix ES'nin versiyona göre güç, menzil ve fiyat detayları ise şöyle:

RWD 550 = 185 kW, 60.5 kWsa LFP batarya, 550 km CLTC menzili, 31.600 dolar fiyat

RWD 605 = 185 kW, 66.4 kWsa LFP batarya, 605 km CLTC menzili, 33.000 dolar fiyat

RWD 720 = 230 kW, 79.9 kWsa M3P batarya (LFP+NMC), 720 km CLTC menzili, 37.750 dolar fiyat

RWD 905 = 230 kW, 97.7 kWsa NMC batarya, 905 km CLTC menzili, 42.000 dolar fiyat

4WD 650 = 353 kW, 79.9 kWsa M3P batarya, 650 km CLTC menzili, 47.550 dolar fiyat

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Exeed Exlantix ES, Çin'de satışa sunuldu: 905 km'ye kadar menzil