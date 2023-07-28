Exoprimal - inceleme: Capcom'dan enteresan bir online shooter

Tam Boyutta Gör İncelemeye nasıl başlayacağımı gerçekten de bilemedim. Yani Capcom en sevdiğim oyun şirketlerinden birisi ve Exoprimal’ın kodu geldiğinde gördüğüm ilk manzara hayretler içinde bırakmıştı beni. Gökten dinozor yapıyor ve biz ekip olarak onları vuruyoruz. “Hadi bakalım, aldık başımıza belayı.” diye başladığım macera, “Ya aslında fena değilmiş” diyerek sonlandı. Gelin isterseniz oyunun detaylarına biraz bakalım.

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Exoprimal, dediğim gibi Capcom’dan gelen live service bir oyun. Oyunun sadece online modu var ve aslında temel yapı olarak Overwatch tarzında bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Karakterlerin odak noktası olduğu takımla birlikte savaştığınız bir oyun. Oyunda amacımız bir yandan gökten yağan dinozorları öldürmek, bir yandan da rakip takımla mücadele etmek. Bu şekilde de aslında biraz daha katmanlı bir yapı karşımıza çıkıyor. Maç içerisinde de değiştirebildiğiniz ve başlangıçta seçtiğiniz Exo zırhlar ile temelde bir sınıf seçiyor ve çeşitli yeteneklere sahip oluyorsunuz. Bunlar da aslında bu tarz oyunlardan aşina olduğumuz tank, saldırı ve destek sınıfı diyebiliriz. Ancak Battlefield oyunlarında olduğu gibi bu zırhınızı, yanı sınıfınızı oyun içerisinde de değiştirebiliyorsunuz. Bu da duruma göre taktik geliştirmenize olanak sağlıyor. Sınıflar arasında denge kurmak ya da tek bir sınıfa odaklanmak size kalmış. Şu an için bir denge söz konusu evet ama bazı durumlarda tek bir sınıf seçildiğinde (tank gibi) işler biraz sıkıntı oluyor diyebilirim. Ama sınıflar arasındaki denge korunmuş diyebilirim rahatlıkla.

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Yetenekleri kullanma, savaşa girme ve diğer oynanış mekaniklerinin keyifli olduğunu söyleyebilirim. En azından oynadığım süre boyunca bu konuda bir sorun yaşamadım ve gayet eğlenerek oynadım. Ama oyunun giriş kısmının devamına oranla bir hayli sönük kaldığını söylemek lazım. Bu da online bir oyun için bir hayli enteresan bir durum. Özelleştirme kısmına gelirsek çok detaylı olmadığını başlangıç için söyleyebilirim. Oynanış tarafındaki özelleştirme Battlefield gibi oyunlardakine yakın ancak oyunun tarzı ve teması sebebiyle bambaşka özelleştirmeler de mevcut elbette. Basit ve anlaşılır olduğunu da söyleyebiliriz. Oyunun bir hikayesi de mevcut evet ama dürüst olmak gerekirse hiç takip etmedim ve başından itibaren takip edesim de gelmedi. Ancak oyuna bağlanmak için ekstra sebep arıyorsanız bu tarz çeşitliliklerin olması da gayet güzel.

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Son olarak oyun içi satın alımdan da bahsetmek istiyorum. Oyun sonuçta online olduğu için artık alıştığımız üzere oyun içi satın alım da oluyor. Ancak şu an için satın alımlar sadece kozmetik konumunda. Bu yüzden dengeli diyebilirim ancak ilerde ne olacağı belirsiz elbette.

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Toparlamak gerekirse Exoprimal’ın keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Eğer hayatınızda online shooter konusunda bir eksik varsa bakabilirsiniz ancak hali hazırda oynadığınız bir oyun varsa bu oyuna geçmek için bir sebep açıkçası bulamadım. Ama yine de arkadaşlarınızla birlikte keyif alabileceğinizi müsait bir vaktinizde bakmanızı önerebilirim.

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