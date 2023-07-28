Android'in deprem uyarı sistemi Türkiye'de başarısız oldu

Android sistemi çalışmadı
BBC araştırmacıları, Türkiye'nin üç şehrinde konuştukları yüzlerce kişiden hiçbirinin ilk sarsıntıdan önce bir uyarı almadığını iddia ediyor. Araştırmacılar, sadece “sınırlı sayıda” kişinin ikinci bir sarsıntı için uyarı aldığını söylüyor. Öte yandan Google’ın ürün sorumlusu Micah Berman, BBC'ye Türkiye'de milyonlarca kişinin deprem uyarısı aldığını, ancak şirketin yaygın bildirimleri gösteren verileri paylaşmadığını söyledi. Google, bir uyarı aldıklarını söyleyen kişilerin sosyal medya paylaşımlarını gösterdi, ancak yalnızca bir tanesi ilk deprem içindi.
Berman, sosyal ağların uyarılar konusunda neden sessiz kaldığına dair "kesin bir cevabı" olmadığını söylüyor, ancak depremin doğasının ve internet erişiminin güvenilirliğinin sistemi etkileyebileceğini belirtiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, uyarıları etkili bir şekilde kitle kaynaklı hale getirmek için telefonlardaki ivmeölçeri (yani hareket algılamayı) kullanıyor. Birçok telefon aynı anda sallanırsa, Google depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü bulmak için kolektif verileri kullanabilir ve sarsıntının şiddetini hissetmesi muhtemel kişilere otomatik olarak bir uyarı gönderebilir. En azından plan buydu.
Google, uyarı sisteminin bir deprem meydana gelmeden önce kullanıcılara telefonlarından bir dakika öncesine kadar haber verebildiğini söylüyor. Büyüklüğü 4.5 ya da daha fazla olan bir deprem tespit edildiğinde, Android sistemi bir uyarı gönderebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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