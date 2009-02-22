Expansys, Nokia N86 için ön sipariş almaya başladı

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Nokia, 8 MP kameralı ürettiği ilk cep telefonu N86'nın fuarda resmi duyurusunu gerçekleştirirken tarih olarak 2009'un 2. çeyreğini işaret ediyordu. Ayrıca Finlandiyalı üretici, düşündükleri satış fiyatının 375€ civarında olduğunu belirtmişti.

Bugün N86, İngiltere merkezli Expansys'nin internet sitesindeki yerini beklenenden hızlı biçimde aldı. Telefonun ön sipariş fiyatı 664€ ve tahmin edilen dağıtım tarihi 22 Temmuz 2009 olarak görünmekte. Geriye Nokia'nın yüksek çözünürlüklü kameraya sahip ilk telefonunu elde etmek için daha yüksek bir miktar ödenir mi sorusunu sormak kalıyor. N86'nın teknik verilerini sizler için bir kez daha hatırlatalım.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

EDGE desteği: Var, 32. sınıf

İşletim sistemi: Symbian OS 3rd Edition, FP2

Boyut ve ağırlık: 103.4 x 51.4 x 16.5 mm / 149 gram

Ekran: 2.6 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk OLED

Bellek: 8 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD (TransFlash) desteği

Kamera: 8.0 Megapiksel, Carl Zeiss lens (f/2.4-4.8), otomatik odaklama, led flaş

Video kaydı: 640x480@30 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

FM transmitter: Var

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11 b/g

GPS: Var

TV çıkışı: Var

Batarya: 1200 mAh lityum iyon (312 saate kadar bekleme; 6.3 saate kadar konuşma süresi)