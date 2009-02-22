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Expansys, Nokia N86 için ön sipariş almaya başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
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9
Diğer
knight
Haber Editörü
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Expansys, Nokia N86 için ön sipariş almaya başladı
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Nokia, 8 MP kameralı ürettiği ilk cep telefonu N86'nın fuarda resmi duyurusunu gerçekleştirirken tarih olarak 2009'un 2. çeyreğini işaret ediyordu. Ayrıca Finlandiyalı üretici, düşündükleri satış fiyatının 375€ civarında olduğunu belirtmişti.

Bugün N86, İngiltere merkezli Expansys'nin internet sitesindeki yerini beklenenden hızlı biçimde aldı. Telefonun ön sipariş fiyatı 664€ ve tahmin edilen dağıtım tarihi 22 Temmuz 2009 olarak görünmekte. Geriye Nokia'nın yüksek çözünürlüklü kameraya sahip ilk telefonunu elde etmek için daha yüksek bir miktar ödenir mi sorusunu sormak kalıyor. N86'nın teknik verilerini sizler için bir kez daha hatırlatalım.

 

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
İşletim sistemi: Symbian OS 3rd Edition, FP2
Boyut ve ağırlık: 103.4 x 51.4 x 16.5 mm / 149 gram
Ekran: 2.6 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk OLED
Bellek: 8 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD (TransFlash) desteği
Kamera: 8.0 Megapiksel, Carl Zeiss lens (f/2.4-4.8), otomatik odaklama, led flaş
Video kaydı: 640x480@30 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
FM transmitter: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
GPS: Var
TV çıkışı: Var
Batarya: 1200 mAh lityum iyon (312 saate kadar bekleme; 6.3 saate kadar konuşma süresi)

 


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winnerS 10 yıl
telefon harika ama fiyatı çok yüksek
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GeceBekcisi 10 yıl
Ön siparişler için fiyatın yüksek olması alışılageldik bir durum ama bu cihaz için bu rakam cidden yüksek, çıkmaya yakınlaşıldıkça revize edilecektir.
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max975 10 yıl
fiyata bak...
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korayus 10 yıl
FM Transmitter burada ne işe yarıyor? Araba radyo sisteminden telefondaki müziği dinlemek için mi?
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: korayus

FM Transmitter burada ne işe yarıyor? Araba radyo sisteminden telefondaki müziği dinlemek için mi?


Doğru tahmin...


Telefondaki MP3 dosyalarını üretici tarafından belirlenen radyo frekanslarına yönlendirip dinleyebiliyoruz.
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