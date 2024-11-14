Galaxy S25'in işlemcisi Exynos 2500 tanıtılmadan iptal olabilir: İşte nedeni

Galaxy S25'in işlemcisi Exynos 2500 tanıtılmadan iptal olabilir
Kaçıranlar için Samsung'un Exynos 2500'den beklentileri oldukça büyük. Güç, performans ve alan verimliliği gibi alanlarda önemli gelişmeler olacağı söyleniyor. Ancak bu olurken, çip geliştirme süreci, Güney Kore’deki 52 saatlik haftalık çalışma sınırının etkisiyle zorlu bir dönemden geçiyor. Üstelik Samsung'un mobil uygulama (AP) geliştirme ekibi de bu sorunu doğruladı.
Samsung'un mobil uygulama (AP) geliştirme ekibinden bir mühendis, "Son yıllarda, bir projenin son teslim tarihi yaklaşırken bile 52 saatlik sınır nedeniyle işi bitirmeden eve gitmek zorunda kaldığım birçok zaman oldu, Bu nedenle, bazı önemli çalışanlar bazen mesai saatleri dışında çalışıyor, bu nedenle ekstra saatleri şirket tarafından kaydedilmiyor."
Ayrıca Samsung yönetimi, bu sınırların esnetilmesi konusunda Güney Koreli yasa koyucularla görüşmelere başlamış durumda. Diğer yandan, benzer iş gücü düzenlemelerinin Tayvan gibi diğer teknoloji merkezlerinde de uygulandığını hatırlatalım.
Karşılaştırmak adına Samsung’un en büyük rakiplerinden TSMC, haftalık 48 saatlik çalışma sınırına uyuyor. Ancak TSMC, yalnızca bellek çipleri üreten Samsung’un yerli rakiplerinden SK Hynix’e kıyasla özel yarı iletken tasarımlar ve müşteri odaklı dökümhane hizmetleri gibi daha geniş bir faaliyet alanına sahip. ABD merkezli Qualcomm ve Apple gibi şirketler ise yasalarla belirlenmiş bir haftalık çalışma sınırına tabi değil.
Bu da gerektiğinde daha uzun çalışma saatlerine esneklikle adapte olmalarını sağlıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite ile piyasaya sürülürken, Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinin Exynos 2500 veya Dimensity 9400 işlemcilerden güç alacağı gündemde. Snapdragon 8 Elite’in maliyetinin 200 dolar civarında olduğu ve Samsung’un temel ve Plus modeller için bu bütçeyi aşmak istemediği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir