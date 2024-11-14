Galaxy S25'in işlemcisi Exynos 2500 tanıtılmadan iptal olabilir: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Samsung'un bu sene tanıttığı ve Galaxy S24 modellerinde kullanılan Exynos 2400, önemli gelişimler kaydederek beğeni toplamayı başarmıştı. Ancak Samsung, Galaxy S25 serisi ve Exynos 2500 özelinde yaşanan fabrikasyon sorunlarını halen çözebilmiş değil. Şimdi tanıtım tarini yaklaşırken, Güney Kore'nin belirlediği ulusal kısıtlamalar nedeniyle Exynos 2500'ün ertelendiğini görebiliriz.

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Kaçıranlar için Samsung'un Exynos 2500'den beklentileri oldukça büyük. Güç, performans ve alan verimliliği gibi alanlarda önemli gelişmeler olacağı söyleniyor. Ancak bu olurken, çip geliştirme süreci, Güney Kore’deki 52 saatlik haftalık çalışma sınırının etkisiyle zorlu bir dönemden geçiyor. Üstelik Samsung'un mobil uygulama (AP) geliştirme ekibi de bu sorunu doğruladı.

Samsung'un mobil uygulama (AP) geliştirme ekibinden bir mühendis, "Son yıllarda, bir projenin son teslim tarihi yaklaşırken bile 52 saatlik sınır nedeniyle işi bitirmeden eve gitmek zorunda kaldığım birçok zaman oldu, Bu nedenle, bazı önemli çalışanlar bazen mesai saatleri dışında çalışıyor, bu nedenle ekstra saatleri şirket tarafından kaydedilmiyor."

Ayrıca Samsung yönetimi, bu sınırların esnetilmesi konusunda Güney Koreli yasa koyucularla görüşmelere başlamış durumda. Diğer yandan, benzer iş gücü düzenlemelerinin Tayvan gibi diğer teknoloji merkezlerinde de uygulandığını hatırlatalım.

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Karşılaştırmak adına Samsung’un en büyük rakiplerinden TSMC, haftalık 48 saatlik çalışma sınırına uyuyor. Ancak TSMC, yalnızca bellek çipleri üreten Samsung’un yerli rakiplerinden SK Hynix’e kıyasla özel yarı iletken tasarımlar ve müşteri odaklı dökümhane hizmetleri gibi daha geniş bir faaliyet alanına sahip. ABD merkezli Qualcomm ve Apple gibi şirketler ise yasalarla belirlenmiş bir haftalık çalışma sınırına tabi değil.

Bu da gerektiğinde daha uzun çalışma saatlerine esneklikle adapte olmalarını sağlıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite ile piyasaya sürülürken, Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinin Exynos 2500 veya Dimensity 9400 işlemcilerden güç alacağı gündemde. Snapdragon 8 Elite’in maliyetinin 200 dolar civarında olduğu ve Samsung’un temel ve Plus modeller için bu bütçeyi aşmak istemediği belirtiliyor.

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Galaxy S25'in işlemcisi Exynos 2500 tanıtılmadan iptal olabilir