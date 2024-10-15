Android 15 (One UI 7.0) alacak Samsung telefonlar

- Android 15 alacak Samsung telefonlar
- Galaxy S serisi
- Galaxy Z serisi
- Galaxy A serisi
- Galaxy M ve F serisi
- Galaxy Tab serisi
- Yorumlar
Android 15 alacak Samsung telefonlar
Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak. Android 15 OneUI 7.0 alacak modellere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. Peki OneUI 7.0 neler sunacak?
Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.
Ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek bulunacak. Son olarak yeni arayüzde güncellenen pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü sunulması bekleniyor.
Galaxy S serisi
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
Galaxy A serisi
- Galaxy A06
- Galaxy A05s
- Galaxy A15
- Galaxy A25
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy A14
- Galaxy A24
- Galaxy A34
- Galaxy A54
- Galaxy A33
- Galaxy A53
- Galaxy A73
Galaxy M ve F serisi
- Galaxy M14
- Galaxy F14
- Galaxy M34
- Galaxy M54
- Galaxy F54
- Galaxy M35
- Galaxy M55
- Galaxy F55
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+ / S10 Ultra
- Galaxy Tab A9 / A9+
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Galaxy Tab S8 / S8+ / Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.