Android 15 (One UI 7.0) alacak Samsung telefonlar

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Tam Boyutta Gör Güncelleme desteği konusunda son dönemde elini hızlandıran Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Google, bu yıl şaşırtıcı bir hamle yaparak Pixel serisini Android 15 yerine Android 14 ile duyurdu. Bu da uzun bir bekleyişe neden olmuş durumda. Peki Android 15 hangi Galaxy telefonlara ulaşacak? İşte güncel liste...

Android 15 alacak Samsung telefonlar

Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak. Android 15 OneUI 7.0 alacak modellere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. Peki OneUI 7.0 neler sunacak?

Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı 1 hf. önce eklendi

Ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek bulunacak. Son olarak yeni arayüzde güncellenen pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü sunulması bekleniyor.

Galaxy S serisi

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy A serisi

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A25

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy A14

Galaxy A24

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy A73

Galaxy M ve F serisi

Galaxy M14

Galaxy F14

Galaxy M34

Galaxy M54

Galaxy F54

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy F55

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+ / S10 Ultra

Galaxy Tab A9 / A9+

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab S8 / S8+ / Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+

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