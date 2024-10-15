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    Android 15 (One UI 7.0) alacak Samsung telefonlar

    Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar netleşmeye başladı. Peki Android 15 hangi Galaxy modellerine ulaşacak? İşte güncel liste...
    Android 15 (One UI 7.0) alacak Samsung telefonlar Tam Boyutta Gör
    Güncelleme desteği konusunda son dönemde elini hızlandıran Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Google, bu yıl şaşırtıcı bir hamle yaparak Pixel serisini Android 15 yerine Android 14 ile duyurdu. Bu da uzun bir bekleyişe neden olmuş durumda. Peki Android 15 hangi Galaxy telefonlara ulaşacak? İşte güncel liste...

    Android 15 alacak Samsung telefonlar

    Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak. Android 15 OneUI 7.0 alacak modellere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. Peki OneUI 7.0 neler sunacak?

    Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

    Ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek bulunacak. Son olarak yeni arayüzde güncellenen pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü sunulması bekleniyor. 

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S21 
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Fold 6

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A06
    • Galaxy A05s
    • Galaxy A15
    • Galaxy A25
    • Galaxy A35
    • Galaxy A55
    • Galaxy A14
    • Galaxy A24
    • Galaxy A34
    • Galaxy A54
    • Galaxy A33
    • Galaxy A53
    • Galaxy A73

    Galaxy M ve F serisi

    • Galaxy M14
    • Galaxy F14
    • Galaxy M34
    • Galaxy M54
    • Galaxy F54
    • Galaxy M35
    • Galaxy M55
    • Galaxy F55

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S10+ / S10 Ultra
    • Galaxy Tab A9 / A9+
    • Galaxy Tab Active 4 Pro
    • Galaxy Tab S8 / S8+ / Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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