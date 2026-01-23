Samsung Exynos 2600'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Snapdragon X Elite'i solluyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın ilk 2nm akıllı telefon işlemcisi Exynos 2600 için geri sayım resmen başladı. Samsung tarafından geçtiğimiz Aralık ayında tanıtılan platform, çok yakında Galaxy cihazlara ulaşacak. Son olarak Exynos 2600 ve Xclipse 960'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

Xclipse 960, OpenCL'de Snapdragon X Elite'i geçti

Galaxy S25+ (SM-S947N) üzerinde test edilen Exynos 2600, Geekbench 6 OpenCL testinde 24.964 puan alarak Snapdragon X Elite'in 20.492 puanlık skorunu açık farkla geride bıraktı. Bu sonuç, Exynos 2600'ün yalnızca akıllı telefon sınıfında değil, dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ARM tabanlı işlemcilere karşı da rekabet edebildiğini gösteriyor. Aradaki fark yaklaşık %21,8 seviyesinde.

Ancak Vulkan API devreye girdiğinde dengeler değişiyor. Galaxy Book4 Edge üzerinde çalışan Snapdragon X Elite, Geekbench 6 Vulkan testinde 28.934 puana ulaşıyor. Bu skor, Exynos 2600'ün mevcut Vulkan verilerine kıyasla yaklaşık %15,9 daha yüksek.

Samsung, Xclipse 960 için önceki nesle kıyasla %50’ye varan ışın izleme performansı artışı sunduğunu açıklıyor. GPU'nun, AMD'nin RDNA4 mimarisine dayanan özelleştirilmiş bir tasarım kullandığı daha önce doğrulanmıştı. Bu durum, Exynos 2600'ü Samsung'un RDNA4 tabanlı ilk yonga seti konumuna getiriyor.

Samsung Exynos 2700, iddialı performans artışıyla geliyor 1 hf. önce eklendi

Öte yandan Exynos serisinin kronik sorunları arasında yer alan ısınma ve termal kısıtlama konusu da Exynos 2600 ile çözülebilir. Samsung'un bu nesilde devreye aldığı Heat Pass Block (HPB) teknolojisinin, sıcaklıkları %30'a kadar düşürebileceği paylaşılmıştı. Ancak tüm detaylar için Galaxy S26 modellerinin lansmanına kadar beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: