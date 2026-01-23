Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Exynos 2600'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Snapdragon X Elite'i solluyor

    Samsung'un 2nm GAA üretim sürecinden çıkan Exynos 2600'e ait erken Geekbench 6 sonuçları paylaşıldı. Yonga seti, Snapdragon X Elite'i solluyor. İşte detaylar...

    Samsung Exynos 2600'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk 2nm akıllı telefon işlemcisi Exynos 2600 için geri sayım resmen başladı. Samsung tarafından geçtiğimiz Aralık ayında tanıtılan platform, çok yakında Galaxy cihazlara ulaşacak. Son olarak Exynos 2600 ve Xclipse 960'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

    Xclipse 960, OpenCL'de Snapdragon X Elite'i geçti

    Galaxy S25+ (SM-S947N) üzerinde test edilen Exynos 2600, Geekbench 6 OpenCL testinde 24.964 puan alarak Snapdragon X Elite'in 20.492 puanlık skorunu açık farkla geride bıraktı. Bu sonuç, Exynos 2600'ün yalnızca akıllı telefon sınıfında değil, dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ARM tabanlı işlemcilere karşı da rekabet edebildiğini gösteriyor. Aradaki fark yaklaşık %21,8 seviyesinde.

    Ancak Vulkan API devreye girdiğinde dengeler değişiyor. Galaxy Book4 Edge üzerinde çalışan Snapdragon X Elite, Geekbench 6 Vulkan testinde 28.934 puana ulaşıyor. Bu skor, Exynos 2600'ün mevcut Vulkan verilerine kıyasla yaklaşık %15,9 daha yüksek

    Samsung, Xclipse 960 için önceki nesle kıyasla %50’ye varan ışın izleme performansı artışı sunduğunu açıklıyor. GPU'nun, AMD'nin RDNA4 mimarisine dayanan özelleştirilmiş bir tasarım kullandığı daha önce doğrulanmıştı. Bu durum, Exynos 2600'ü Samsung'un RDNA4 tabanlı ilk yonga seti konumuna getiriyor.

    Öte yandan Exynos serisinin kronik sorunları arasında yer alan ısınma ve termal kısıtlama konusu da Exynos 2600 ile çözülebilir. Samsung'un bu nesilde devreye aldığı Heat Pass Block (HPB) teknolojisinin, sıcaklıkları %30'a kadar düşürebileceği paylaşılmıştı. Ancak tüm detaylar için Galaxy S26 modellerinin lansmanına kadar beklememiz gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    silinen notları geri getirme suzuki neden tutulmuyor rocktek gx1 prakten şurup ne işe yarar yerde bulunan para haram mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum