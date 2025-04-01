Exynos 2600 başka bir isimle gelebilir: Samsung, Exynos markasını terk mi ediyor?

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Tam Boyutta Gör Yaklaşık 1,5 sene önce Samsung'un işlemcilerinde isim değişikliğine giderek Exynos markasını terk edeceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmış ancak gerçekleşmemişti. Şimdi yeni bir söylenti bu değişikliği yeniden gündeme getiriyor.

Samsung'un Exynos işlemcileri, şirketin birçok modeline güç veriyor. İşlemciler son yıllarda önemli bir gelişim kaydetse de, geçmişte gerçekleşen verimlilik ve ısınma problemleri nedeniyle kötü bir şöhrete sahip. Bu nedenle Samsung, isim değişikliğine giderek yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor gibi görünüyor.

2nm ile yeni bir sayfa açılabilir

Samsung, geçtiğimiz sene 3nm süreciyle üretilen ilk işlemcisi Exynos 2500'i üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle piyasaya sürememişti. Şirket, Exynos 2500'i 2025'in ikinci yarısı için hazırlarken, bir yandan da 2nm sürecinde geliştirilen Exynos 2600 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu üretim sürecinde sorun yaşamak istemeyen Samsung, iddiaya göre işler yolunda giderse yeni bir marka ile piyasaya çıkmayı planlıyor.

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Samsung'un yeni nesil 2nm GAA süreciyle ilgili son gelen bilgiler, şirketin Exynos 2600'ün deneme üretiminde %30 verime ulaştığı yönündeydi. Prototip versiyonun Mayıs ayında seri üretime gireceği de gelen bilgiler arasında. Ancak, işlemcinin piyasaya çıkması için verimin çok daha yüksek seviyelere çıkması gerekiyor.

Öte yandan, Qualcomm'un gelecek nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 2, TSMC tarafından üretilecek. TSMC'nin iyice olgunlaştırdığı üçüncü nesil 3nm sürecinde üretilecek işlemciye Exynos 2600'ün ne derece rakip olabileceği soru işareti. Ancak Samsung'un Qualcomm işlemcilerine bağımlı olmaktan kurtulup kendi işlemcilerine geçiş yapmak istediği ve bu yönde yoğun çaba sarfettiği biliniyor. Bunu başarıp başaramayacağını ise zaman gösterecek.

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