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    Exynos 2600 başka bir isimle gelebilir: Samsung, Exynos markasını terk mi ediyor?

    Daha önce ortaya çıkan Samsung'un işlemcilerinde kullandığı Exynos markasını terk edeceği iddiası yeniden gündemde. 2nm süreciyle üretilecek Exynos 2600 ile Samsung yeni bir sayfa açabilir.
    Samsung, Exynos markasını terk mi ediyor? Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 1,5 sene önce Samsung'un işlemcilerinde isim değişikliğine giderek Exynos markasını terk edeceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmış ancak gerçekleşmemişti. Şimdi yeni bir söylenti bu değişikliği yeniden gündeme getiriyor.

    Samsung'un Exynos işlemcileri, şirketin birçok modeline güç veriyor. İşlemciler son yıllarda önemli bir gelişim kaydetse de, geçmişte gerçekleşen verimlilik ve ısınma problemleri nedeniyle kötü bir şöhrete sahip. Bu nedenle Samsung, isim değişikliğine giderek yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor gibi görünüyor.

    2nm ile yeni bir sayfa açılabilir

    Samsung, geçtiğimiz sene 3nm süreciyle üretilen ilk işlemcisi Exynos 2500'i üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle piyasaya sürememişti. Şirket, Exynos 2500'i 2025'in ikinci yarısı için hazırlarken, bir yandan da 2nm sürecinde geliştirilen Exynos 2600 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu üretim sürecinde sorun yaşamak istemeyen Samsung, iddiaya göre işler yolunda giderse yeni bir marka ile piyasaya çıkmayı planlıyor.

    Samsung'un yeni nesil 2nm GAA süreciyle ilgili son gelen bilgiler, şirketin Exynos 2600'ün deneme üretiminde %30 verime ulaştığı yönündeydi. Prototip versiyonun Mayıs ayında seri üretime gireceği de gelen bilgiler arasında. Ancak, işlemcinin piyasaya çıkması için verimin çok daha yüksek seviyelere çıkması gerekiyor. 

    Öte yandan, Qualcomm'un gelecek nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 2, TSMC tarafından üretilecek. TSMC'nin iyice olgunlaştırdığı üçüncü nesil 3nm sürecinde üretilecek işlemciye Exynos 2600'ün ne derece rakip olabileceği soru işareti. Ancak Samsung'un Qualcomm işlemcilerine bağımlı olmaktan kurtulup kendi işlemcilerine geçiş yapmak istediği ve bu yönde yoğun çaba sarfettiği biliniyor. Bunu başarıp başaramayacağını ise zaman gösterecek.

    Kaynakça https://x.com/Vhsss_God/status/1906261324650180994 https://wccftech.com/samsung-2nm-soc-might-not-be-called-the-exynos-2600/
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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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