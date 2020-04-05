Exynos 850 işlemcili Samsung Galaxy A21s, Geekbench'te ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Uygun fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy A21s, Geekbench veritabanında göründü. Böylelikle akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de açığa çıkmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Yakında piyasaya sürülecek olan Galaxy A51 5G'nin yeni detayları ortaya çıktı"

SM-A217F model numarası ile listelenen cihazın Exynos 850 yonga setinden güç aldığı görülüyor. Android 10 işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonda 3 GB RAM var.

2 farklı versiyonu olacak

SamMobile internet sitesine göre Galaxy A21s, 3/32 GB ve 4/64 GB olmak üzere iki farklı konfigürasyonda sunulacak. Samsung'un yeni telefonunu çok yakında tanıtması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a21s_specs_geekbench-news-42446.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.