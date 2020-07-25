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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Exynos 880'li Vivo Y51s tanıtıldı

    Vivo, orta seviye telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Vivo Y51s, 5G destekli Exynos 880'den güç alacak. Telefon, arkada üçlü kamera kurulumuna sahip.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Exynos 880'li Vivo Y51s tanıtıldı
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    Kalabalık orta seviye telefon pazarı için Vivo, yeni bir telefonu piyasaya sürdü. Vivo'nun Y51s olarak adlandırdığı yeni telefonu, gücünü 5G destekli Exynos 880'den alacak. Akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni 5G cihazıyla pazarda söz sahibi olmak istiyor.

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    Vivo Y51s, yaklaşık 255 dolar fiyatıyla kullanıcılara sunulacak.

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    Vivo Y51s teknik özellikleri

    Vivo Y51s, 6.53 inç büyüklüğünde Full HD + (2340 x 1080 piksel) LCD ekrana sahip. Bu, ekrana 19,5: 9 en boy oranı veriyor ve telefonun yüzde 84,4 ekran/kasa oranı var. Y51s, 8.5 milimetre kalınlığında ve 190 gram ağırlığında.

    Y51s, Mali-G76 GPU ile birlikte sekiz çekirdekli bir CPU olan 5G destekli Exynos 880 yonga seti ile güçlendiriliyor. Telefon, 6GB RAM ve 128GB depolama ile gelecek. Y51s, Android 10 tabanlı Funtouch 10.5 üzerinde çalışacak.

    Exynos 880'li Vivo Y51s tanıtıldı

    F / 1.8 diyafram açıklığına sahip birincil 48MP kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Ön tarafta f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP kamera var. Arka kameralar, EIS desteği ile 30FPS'de 4K UHD kayıt yapabilir.

    Y51s, yana entegre edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip ve 18W hızlı şarjı destekleyen 4500mAh pil ile donatılmış.

    Telefon, siyah, mavi ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunulacak.



    https://www.gsmarena.com/vivo_y51s_launched_in_china_with_exynos_880_5g_triple_cameras_and_4500_mah_battery-news-44432.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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