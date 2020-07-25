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    Epic Games mağazasında Tacoma ve Next Up Hero ücretsiz

    Epic Games mağazasında bu hafta keşif oyunu Tacoma ve zindan macerası oyunu Next Up Hero ücretsiz olarak sunuluyor. Kampanya 30 Temmuz’a kadar devam edecek.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yazın ortalarını geride bıraktığımız günlerde yeni bir indirim kampanyasına başlayan Epic Games, bir yandan da hediye oyun kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta iki oyun ücretsiz yapıldı.

    Tacoma ve Next Up Hero

    30 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan yeni oyun kampanyasında Tacoma ve Next Up Hero adlı iki oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Tacoma yapımı yürüme simülasyonu olarak da tanımlanabilecek bir oyun. Tacoma adlı uzay istasyonunda yaşanan kaza sonrasında olayı araştırmakla görevlendiriliyorsunuz. Tek tek mürettebatın hikayelerini araştırıyor ve mekanlarda ipauçları arıyorsunuz. 2017 yılında piyasaya çıkan oyun olumlu eleştiriler almıştı.

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    Next Up Hero ise animasyon tadında hazırlanmış bir zindan oyunu. Kahramanınızı seçtikten sonra zindanda yaratıklara karşı mücadelelere başlıyorsunuz. Özel yetenekleri olan kahramanları seçmek bu bakımdan önemli. Arkadaşınızla da yardımlaşabileceğiniz oyunda kendi zindanınızı yapabildiğiniz araçlar dikkat çekiyor.

    Tacoma

    Next Up Hero



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