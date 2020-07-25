Epic Games mağazasında Tacoma ve Next Up Hero ücretsiz

Yazın ortalarını geride bıraktığımız günlerde yeni bir indirim kampanyasına başlayan Epic Games, bir yandan da hediye oyun kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta iki oyun ücretsiz yapıldı.
Tacoma ve Next Up Hero
30 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan yeni oyun kampanyasında Tacoma ve Next Up Hero adlı iki oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Tacoma yapımı yürüme simülasyonu olarak da tanımlanabilecek bir oyun. Tacoma adlı uzay istasyonunda yaşanan kaza sonrasında olayı araştırmakla görevlendiriliyorsunuz. Tek tek mürettebatın hikayelerini araştırıyor ve mekanlarda ipauçları arıyorsunuz. 2017 yılında piyasaya çıkan oyun olumlu eleştiriler almıştı.İlginizi Çekebilir Rocket League oyunu ücretsiz oluyor
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Next Up Hero ise animasyon tadında hazırlanmış bir zindan oyunu. Kahramanınızı seçtikten sonra zindanda yaratıklara karşı mücadelelere başlıyorsunuz. Özel yetenekleri olan kahramanları seçmek bu bakımdan önemli. Arkadaşınızla da yardımlaşabileceğiniz oyunda kendi zindanınızı yapabildiğiniz araçlar dikkat çekiyor.
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