Exynos 980 işlemcili Vivo X30 tanıtıldı

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Vivo’nun uzun zamandan geri merakla beklenen ve 5G entegreli Exynos 980 yonga setini taşıyacak ilk akıllı telefon modeli olan Vivo X30 ve Vivo X30 Pro tanıtıldı. Yeni seri kamera tarafında da iddialı.

Vivo X30 özellikleri ve fiyatı

Vivo X30 modelinde 6.44 inçlik Super AMOLED ekranında 2400x1800 piksel çözünürlük sunuyor. Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilirken sağ üst kısımda da nokta çentik yer alıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

Yeni modelde Samsung’un izleri oldukça fazla. Uygun fiyatlı 5G yongası sloganıyla tasarlanan Exynos 980 yonga seti ilk kez bu modelde kullanılıyor. Zaten Samsung ve Vivo yongayı ortak geliştirmişti.

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Exynos 980 yonga setinde 8 çekirdekli bir yapı bizi karşılıyor. 2 adet Cortex-A77 çekirdeği 2.2GHz seviyesinde çalışırken 6 adet Cortex-A55 çekirdeği de 1.8GHz hızında çalışıyor. Beraberinde 5 kümeli ARM Mali-G76 MP5 grafik birimi yer alıyor. 5G hızları ise 2.55Gbps seviyesine kadar ulaşıyor. Sisteme 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

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Kamera tarafında 64MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 8MP ultra geniş açılı sensör, 32MP çözünürlüğünde portre kamerası yer alıyor. Ana sensör ve portre sensörü bir araya gelerek algoritma yardımıyla 20x yakınlaştırma yapabiliyor. Farklı yazılımlarla düşük ışıkta en iyi performans sağlanıyor.

4350mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile destekleniyor. Yoğun işlemlerde ısınmanın önüne geçmek için sıvı soğutma sistemi kullanılmış. Vivo X30 modeli 472$-515$ şeklinde fiyatlandırmaya sahip.

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Vivo X30 Pro özellikleri ve fiyatı

Vivo X30 Pro modeli tasarım anlamında orijinal modelden farklı değil. Farklı olarak 13MP çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırma yapabilen bir sensör daha var. Diğer sensörlerden veri toplayarak 20x, yazılım desteğiyle 60x yakınlaştırma yapabiliyor. Vivo X30 Pro modeli 573$-616$ olarak fiyatlandırılmış. Her iki model de W7 Bluetooth kulaklık hediyesiyle gelecek.

https://www.gizmochina.com/2019/12/16/vivo-x30-series-arrives-with-5g-exynos-980-and-impressive-zoom-cameras/