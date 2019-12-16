Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Exynos 980 işlemcili Vivo X30 tanıtıldı

    Samsung’un 5G entegreli Exynos 980 yonga setini ilk kez kullanacak olan Vivo X30 akıllı telefon serisi 60x yakınlaştırma yapabilmesi ile de ön plana çıkıyor.
    5 sa.
    815
    6
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Exynos 980 işlemcili Vivo X30 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Vivo’nun uzun zamandan geri merakla beklenen ve 5G entegreli Exynos 980 yonga setini taşıyacak ilk akıllı telefon modeli olan Vivo X30 ve Vivo X30 Pro tanıtıldı. Yeni seri kamera tarafında da iddialı.

    Vivo X30 özellikleri ve fiyatı

    Vivo X30 modelinde 6.44 inçlik Super AMOLED ekranında 2400x1800 piksel çözünürlük sunuyor. Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilirken sağ üst kısımda da nokta çentik yer alıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

    Yeni modelde Samsung’un izleri oldukça fazla. Uygun fiyatlı 5G yongası sloganıyla tasarlanan Exynos 980 yonga seti ilk kez bu modelde kullanılıyor. Zaten Samsung ve Vivo yongayı ortak geliştirmişti.

    Ayrıca Bkz. "New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi"

    Exynos 980 yonga setinde 8 çekirdekli bir yapı bizi karşılıyor. 2 adet Cortex-A77 çekirdeği 2.2GHz seviyesinde çalışırken 6 adet Cortex-A55 çekirdeği de 1.8GHz hızında çalışıyor. Beraberinde 5 kümeli ARM Mali-G76 MP5 grafik birimi yer alıyor. 5G hızları ise 2.55Gbps seviyesine kadar ulaşıyor. Sisteme 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

    Exynos 980 işlemcili Vivo X30 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Kamera tarafında 64MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 8MP ultra geniş açılı sensör, 32MP çözünürlüğünde portre kamerası yer alıyor. Ana sensör ve portre sensörü bir araya gelerek algoritma yardımıyla 20x yakınlaştırma yapabiliyor. Farklı yazılımlarla düşük ışıkta en iyi performans sağlanıyor.

    4350mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile destekleniyor. Yoğun işlemlerde ısınmanın önüne geçmek için sıvı soğutma sistemi kullanılmış. Vivo X30 modeli 472$-515$ şeklinde fiyatlandırmaya sahip.

    Exynos 980 işlemcili Vivo X30 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Vivo X30 Pro özellikleri ve fiyatı

    Vivo X30 Pro modeli tasarım anlamında orijinal modelden farklı değil. Farklı olarak 13MP çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırma yapabilen bir sensör daha var. Diğer sensörlerden veri toplayarak 20x, yazılım desteğiyle 60x yakınlaştırma yapabiliyor. Vivo X30 Pro modeli 573$-616$ olarak fiyatlandırılmış. Her iki model de W7 Bluetooth kulaklık hediyesiyle gelecek.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/16/vivo-x30-series-arrives-with-5g-exynos-980-and-impressive-zoom-cameras/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Matt_Murdock 4 sa.
    Fiyat performans canavarı olmuş resmen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Shatteredthings 4 sa.
    Bütün firmalar neden birden delik akımına uydu anlamıyorum gerçekten. Ön kamerayı çok kullanmayan ve ekranda bütünlük isteyen kişiler için mekanizmalı kamera çözümleri çok iyidi bence. Sanırım bundan sonra delikli ön kamera daha sonrasında da ekran altına gömülü çözümler göreceğiz. Ki bir kamera yeri için bu kadar zaman ve para harcanmasını gereksiz buluyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Quentin Tarantino'nun Star Trek filmi iptal olacak gibi görünüyor 3 sa. 2. nesil AirPods ve AirPods Pro için yazılım güncellemesi yayınlandı 4 sa. Meizu 16T elimizde: Fiyat/performans telefonu 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Exynos 980 işlemcili Vivo X30 tanıtıldı Sonraki 2019'un en popüler şifreleri açıklandı 6 sa. AMD blok zinciri tabanlı oyunlar için düğmeye bastı 7 sa. Intel’in farklı bir işlemci mimarisi gün yüzüne çıktı 7 sa. Tesla Cybertruck için özelleştirilmiş garaj konsepti: Cybunker 8 sa. Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak 9 sa. iPhone XR yerine iPhone 11 seçmek için 5 neden 9 sa. Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu 10 sa. Galaxy S11 serisinde LG bataryaları kullanılacak 10 sa. Oppo Reno 3 akıllı telefonun, optik görüntü sabitleyicisi böyle çalışacak 11 sa. Google Haritalar artık aracınıza uyumlu şarj istasyonlarını gösteriyor 11 sa. Amazfit, CES 2020'de akıllı spor ayakkabısını tanıtacak 12 sa. Samsung düğmeye bastı: 144 megapiksel kamera sensörü geliyor 12 sa. Huawei FreeBuds 3 için yeni bir güncelleme yayınlandı 13 sa. Google, Türkiye'den çekilecek mi? İşte yeni açıklama: 13 sa. ZTE yeni akıllı telefonu Axon 10s Pro'nun görsellerini paylaştı 14 sa. Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite sertifika almaya devam ediyor 14 sa. PewDiePie, 2020 yılında YouTube’a ara vereceğini duyurdu 15 sa. Oppo'dan, bağlantı noktası, düğmesi ve çentiği olmayan akıllı telefon prototipi 15 sa. Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı 16 sa. New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xiaomi Mi Mix 4 böyle gözükebilir!
    DonanımHaber
    PUBG'nin yaratıcısı, Prologue adında yeni bir oyun duyurdu
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim