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    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! İşte liste

    Eylül ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede Age of Myhology: Retold dahil olmak üzere 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor.
    Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Eylül ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

    Paylaşılan listeye göre, 17 Eylül'e kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla Star Trucker, Age of Myhology: Retold, Expeditions: A MudRunner Game, Riders Republic​​​​​​​ ve Train Sim World 5​​​​​​​ olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Temmuz ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Eylül'e platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla A Short Hike, Train Sim World 4 ve Venba.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • Star Trucker (Bulut, Xbox Series X ve S ve PC) Erişime açıldı
    • Age of Myhology: Retold (Bulut, Xbox Series X ve S ve PC) - 4 Eylül
    • Expeditions: A MudRunner Game (Bulut, Konsol ve PC) - 5 Eylül
    • Riders Republic (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Eylül
    • Train Sim World 5 (Bulut, Konsol ve PC) - 17 Eylül

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Valorant Episode 09: Act II
    • Dead by Daylight: Castlevania
    • Ark: Survival Ascended Aberration – 5 Eylül
    • Ark: Survival Ascended – Bob’s Tall Tales: Steampunk Ascent – 5 Eylül

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • Predecessor: Ready for Action Bundle
    • Metaball: Police Pack
    • EA Sports NHL 24: Starter Pack 
    • MultiVersus: MVP Pack 2 

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • Ashes of Singularity: Escalation (PC)
    • FIFA 23 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play
    • Payday 3 (Bulut, Konsol ve PC)
    • Slime Rancher 2 (Bulut, Konsol ve PC)
    • SpiderHeck (Bulut, Konsol ve PC)
    • You Suck At Parking (Bulut, Konsol ve PC)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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