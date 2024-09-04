Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! İşte liste

- Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Yorumlar
Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı
Paylaşılan listeye göre, 17 Eylül'e kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla Star Trucker, Age of Myhology: Retold, Expeditions: A MudRunner Game, Riders Republic ve Train Sim World 5 olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Temmuz ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Eylül'e platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla A Short Hike, Train Sim World 4 ve Venba.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Star Trucker (Bulut, Xbox Series X ve S ve PC) Erişime açıldı
- Age of Myhology: Retold (Bulut, Xbox Series X ve S ve PC) - 4 Eylül
- Expeditions: A MudRunner Game (Bulut, Konsol ve PC) - 5 Eylül
- Riders Republic (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Eylül
- Train Sim World 5 (Bulut, Konsol ve PC) - 17 Eylül
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Valorant Episode 09: Act II
- Dead by Daylight: Castlevania
- Ark: Survival Ascended Aberration – 5 Eylül
- Ark: Survival Ascended – Bob’s Tall Tales: Steampunk Ascent – 5 Eylül
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Predecessor: Ready for Action Bundle
- Metaball: Police Pack
- EA Sports NHL 24: Starter Pack
- MultiVersus: MVP Pack 2
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Ashes of Singularity: Escalation (PC)
- FIFA 23 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play
- Payday 3 (Bulut, Konsol ve PC)
- Slime Rancher 2 (Bulut, Konsol ve PC)
- SpiderHeck (Bulut, Konsol ve PC)
- You Suck At Parking (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.