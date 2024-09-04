Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! İşte liste

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Eylül ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

Paylaşılan listeye göre, 17 Eylül'e kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla Star Trucker, Age of Myhology: Retold, Expeditions: A MudRunner Game, Riders Republic​​​​​​​ ve Train Sim World 5​​​​​​​ olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Ayrıca Temmuz ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Eylül'e platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla A Short Hike, Train Sim World 4 ve Venba.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Star Trucker (Bulut, Xbox Series X ve S ve PC) Erişime açıldı

Age of Myhology: Retold (Bulut, Xbox Series X ve S ve PC) - 4 Eylül

Expeditions: A MudRunner Game (Bulut, Konsol ve PC) - 5 Eylül

Riders Republic (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Eylül

Train Sim World 5 (Bulut, Konsol ve PC) - 17 Eylül

DLC / Oyun Güncellemeleri

Valorant Episode 09: Act II

Dead by Daylight: Castlevania

Ark: Survival Ascended Aberration – 5 Eylül

Ark: Survival Ascended – Bob’s Tall Tales: Steampunk Ascent – 5 Eylül

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Predecessor: Ready for Action Bundle

Metaball: Police Pack

EA Sports NHL 24: Starter Pack

MultiVersus: MVP Pack 2

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar Ashes of Singularity: Escalation (PC)

FIFA 23 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play

Payday 3 (Bulut, Konsol ve PC)

Slime Rancher 2 (Bulut, Konsol ve PC)

SpiderHeck (Bulut, Konsol ve PC)

You Suck At Parking (Bulut, Konsol ve PC)

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Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı!