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    Anlık Bildirim

    EYT başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır?

    EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT başvuru süreci başlatı. EYT başvuruları e-Devlet'ten yapılabiliyor. EYT başvurusu nasıl yapılır?
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    EYT başvurusu nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör
    Kamuoyunun merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyete kavuştu. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1998 öncesinde sigortalı olan vatandaşlarımızda erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

    EYT koşullarını sağlayan vatandaşlar, SGK’ya gitmeden veya evrak işlemleriyle uğraşmadan e-Devlet üzerinden başvuru yaparak yaşlılık aylığı alabilecek. EYT başvurusu için e-Devlet’teki "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" başlıklı hizmeti kullanabilirsiniz. e-Devlet’teki arama alanına “eyt” yazarak bu hizmete erişebilmek mümkün.

    EYT başvurusu nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör

    EYT başvurusu e-Devlet’ten nasıl yapılır?

    • E-devlet’te “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” başlıklı hizmete tıklayın. (Arama kısmına EYT yazarak da bu hizmeti bulabilirsiniz)
    • Sağ üst köşeden Yeni Başvuru butonuna basın.
    • Tahsis Talep Türü seçeneğini “Yaşlılık Aylığı”, Sigortalı Türü seçeneğini sigorta türünüze göre “4/A SSK” veya “4/B BAĞ-KUR” olarak seçin. Başvur butonuna basın
    • Sonraki aşamada maaş ödemesinin yapılacağı banka bilgisi, e-posta, telefon numarası ve adres bilgisini doldurun.
    • "Aylık alıyor mu?" sorusuna "Evet" veya "Hayır" yanıtı verildikten sonra son aşamaya geçilecek.
    • Son aşamada "Başvur" butonuna basılarak başvuru tamamlanmış olacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 4 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 17 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 19 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 22 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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