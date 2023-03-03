EYT koşullarını sağlayan vatandaşlar, SGK’ya gitmeden veya evrak işlemleriyle uğraşmadan e-Devlet üzerinden başvuru yaparak yaşlılık aylığı alabilecek. EYT başvurusu için e-Devlet’teki "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" başlıklı hizmeti kullanabilirsiniz. e-Devlet’teki arama alanına “eyt” yazarak bu hizmete erişebilmek mümkün.
EYT başvurusu e-Devlet’ten nasıl yapılır?
- E-devlet’te “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” başlıklı hizmete tıklayın. (Arama kısmına EYT yazarak da bu hizmeti bulabilirsiniz)
- Sağ üst köşeden Yeni Başvuru butonuna basın.
- Tahsis Talep Türü seçeneğini “Yaşlılık Aylığı”, Sigortalı Türü seçeneğini sigorta türünüze göre “4/A SSK” veya “4/B BAĞ-KUR” olarak seçin. Başvur butonuna basın
- Sonraki aşamada maaş ödemesinin yapılacağı banka bilgisi, e-posta, telefon numarası ve adres bilgisini doldurun.
- "Aylık alıyor mu?" sorusuna "Evet" veya "Hayır" yanıtı verildikten sonra son aşamaya geçilecek.
- Son aşamada "Başvur" butonuna basılarak başvuru tamamlanmış olacak.
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez