Tam Boyutta Gör Kamuoyunun merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyete kavuştu. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1998 öncesinde sigortalı olan vatandaşlarımızda erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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EYT koşullarını sağlayan vatandaşlar, SGK’ya gitmeden veya evrak işlemleriyle uğraşmadan e-Devlet üzerinden başvuru yaparak yaşlılık aylığı alabilecek. EYT başvurusu için e-Devlet’teki "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" başlıklı hizmeti kullanabilirsiniz. e-Devlet’teki arama alanına “eyt” yazarak bu hizmete erişebilmek mümkün.

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EYT başvurusu e-Devlet’ten nasıl yapılır?

E-devlet’te “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” başlıklı hizmete tıklayın. (Arama kısmına EYT yazarak da bu hizmeti bulabilirsiniz)

Sağ üst köşeden Yeni Başvuru butonuna basın.

butonuna basın. Tahsis Talep Türü seçeneğini “Yaşlılık Aylığı”, Sigortalı Türü seçeneğini sigorta türünüze göre “4/A SSK” veya “4/B BAĞ-KUR” olarak seçin. Başvur butonuna basın

seçeneğini “Yaşlılık Aylığı”, seçeneğini sigorta türünüze göre “4/A SSK” veya “4/B BAĞ-KUR” olarak seçin. butonuna basın Sonraki aşamada maaş ödemesinin yapılacağı banka bilgisi, e-posta, telefon numarası ve adres bilgisini doldurun.

" Aylık alıyor mu? " sorusuna "Evet" veya "Hayır" yanıtı verildikten sonra son aşamaya geçilecek.

" sorusuna "Evet" veya "Hayır" yanıtı verildikten sonra son aşamaya geçilecek. Son aşamada "Başvur" butonuna basılarak başvuru tamamlanmış olacak.

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