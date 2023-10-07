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    Anlık Bildirim

    İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi Filistin füzeleriyle başa çıkabiyor mu? İşte görüntüler

    İsrail-Gazze hattında tansiyon oldukça yüksek. İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi Filistin füzelerine karşı koyabiliyor mu?
    Demir Kubbe İsrail'i Filistin füzelerinden koruyor mu? İzleyin Tam Boyutta Gör
    İsrail'e ait Demir Kubbe füze savunma sisteminin Gazze Şeridi'nden atılan füzeleri vurduğu görüntüler internete düştü. Yayınlanan bazı videolar İsrail füze savunma sisteminin Filistin füzelerini vurmada oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Ancak buna rağmen Gazze Şeridi'nden atılan birçok roketin hedefine ulaştığını belirtmek gerekir.

    Özellikle İsrail'in en büyük şehirleri olan Kudüs ve Tel Aviv'e yakın bölgelerde patlamalar olduğu bildiriliyor. Bu kentlerin birçok bölgesi alevler içinde kalmış durumda. Filistinli kaynaklara göre, İsrail topraklarına 5.000'den fazla roket atıldı. İsrail yetkilileri ise Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin sayısı konusunda resmi bir açıklama yapmış değil.

    Hamas üyeleri ülke topraklarına sızdı

    İsrail medyası Filistinli örgüt Hamas'a ait çok sayıda silahlı militanın ülke topraklarına sızmayı başardığını söylüyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler de zaten bunu doğrular nitelikte. Filistin güçlerinin saldırısıyla bağlantılı olarak İsrail yedek askerlerini seferber etme kararı aldı.

    Olayların merkez üssünün Filistinlilerin en az bir polis karakolunu ele geçirmeyi ve yerleşim bölgesini neredeyse tamamen işgal etmeyi başardığı İsrail'in Sderot şehri olduğunu belirtelim. Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roket saldırıları sonucu yerel hastanelere göre yüzden fazla kişi yaralandı ve en az altı kişi hayatını kaybetti. Sağlık kuruluşları ise yaralıları tedavi etmeye devam ediyor.

    Sınır bölgelerinde yaşayan insanlar, topluca evlerini terk etmeye başladılar. Bu sırada sınırı geçen Filistinlilerin, yapımında kullanılan gizli teknoloji nedeniyle ihraç edilmeyen ve dünyanın en korumalı tanklarından biri olan Merkava IV da dahil olmak üzere çok sayıda İsrail askeri aracını imha etmeyi başardıkları bildiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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