F1 23 çıkış tarihi açıklandı: Türkiye fiyatı ‘lastik’ yakıyor!

Electronic Arts, F1 23 için çıkış tarihini 16 Haziran 2023 olarak açıkladı. Bu tarihte oyun, EA App, Epic Games ve Steam aracılığıyla PC'de, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S'de yayınlanacak. Oyunun Steam fiyatı ise F1 23 Standart Edition için 1.200 TL, F1 23 Champions Edition için ise 1.600 TL. Champions Edition siparişi verenler 13 Haziran’da erken erişime de hak kazanacak.
F1 23’te neler var?
Bunun yanında uzun bir aradan sonra kırmızı bayrak uygulaması tekrardan geri dönüyor. Ancak sistemin nasıl çalışacağı, hangi olaylarda çıkacağı ve sıklığı açıklanmadı. Codemasters ayrıca F1 22’de getirilen yeni lastik modeli ve gerçeğe daha yakın yol tutuş sistemini elden geçirdi. Araçlar bu sayede daha öngörülebilir olacak.
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