F1 23 çıkış tarihi açıklandı: Türkiye fiyatı ‘lastik’ yakıyor!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz sezon yaşanılan hafif hayal kırıklığının arından Codemasters, F1 23 ile birlikte önemli yenilikler yanına alarak geri dönüyor. Beklendiği gibi EA SPORTS F1 23, halihazırda devam eden 2023 Formula 1 takviminin tamamını kapsayacak ve yeni pistler oyuna dahil edilecek.

F1 23 ne zaman çıkacak?

Electronic Arts, F1 23 için çıkış tarihini 16 Haziran 2023 olarak açıkladı. Bu tarihte oyun, EA App, Epic Games ve Steam aracılığıyla PC'de, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S'de yayınlanacak. Oyunun Steam fiyatı ise F1 23 Standart Edition için 1.200 TL, F1 23 Champions Edition için ise 1.600 TL. Champions Edition siparişi verenler 13 Haziran’da erken erişime de hak kazanacak.

F1 23’te neler var?

Tam Boyutta Gör Yukarıda dediğimiz gibi 2023 Formula 1 takviminin tamamı oyuna dahil edilecek. Dolayısıyla Las Vegas Strip ve Katar Losail International gibi yeni mekanlar ve pistler oynanabilir olacak. Geçtiğimiz yıl yeni pistler oyunun çıkışından sonra eklenmişti, bu kez durum böyle olmayacak. Bu arada oyunda Paul Ricard, Şangay ve Portimão pistlerinin de olacağının altını çizelim.

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Bunun yanında uzun bir aradan sonra kırmızı bayrak uygulaması tekrardan geri dönüyor. Ancak sistemin nasıl çalışacağı, hangi olaylarda çıkacağı ve sıklığı açıklanmadı. Codemasters ayrıca F1 22’de getirilen yeni lastik modeli ve gerçeğe daha yakın yol tutuş sistemini elden geçirdi. Araçlar bu sayede daha öngörülebilir olacak.

Tam Boyutta Gör Bir diğer önemli yenilik ise Braking Point 2 hikayesi. F1 2021’de gelen Braking Point moduyla çaylak sürücü Aiden Jackson tanıtılmıştı. Jackson ile hikaye modunda Devon Butlet gibi ana rakiplerle mücadele ediliyordu. F1 23 ile bu hikaye modu geri dönüyor ve Jackson ve Butler bu sefer takım arkadaşı oluyor.

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