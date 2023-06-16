Forza Motorsport’un geliştiricisi Turn 10 yeni bir mobil oyun geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Forza Motorsport serisinin geliştiricisi Turn 10, F1 Clash (eski adı ile F1 Manager) geliştiricisi Hutch ile ortaklaşa bir mobil oyun geliştirdiğini duyurdu. Bahsi geçen mobil oyun, araç özelleştirme temelli olacak ve geniş bir kitleye hitap edecek.

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Oyunun ismi veya çıkış tarihi belli değil

İsmi veya çıkış tarihi belli olmayan oyun, görünüşe göre bir süredir geliştiriliyor. Turn 10 ve Hutch, 2020 yılından beri birlikte proje yapmak istiyordu ve görünüşe göre stüdyolar sonunda ortak bir fikirde anlaşmış. Amaç, Forza'nın "dünya lideri oynanış ve görsel tarzından" ve Hutch'un mobil canlı operasyonlardaki deneyiminden yararlanmak. Şirketler, ortaklığın "her iki şirketin de platform lideri bir otomotiv oyun deneyimi yaratma arzusuna dayanıyor" açıklaması yaptı.

F1 Clash, Top Driver, Race Kings ve Hot Wheels Race Off gibi yapımlarla bilinen Hutch, yarış oyunlarında ciddi bir deneyime sahip. Turn 10 ise 2005 yılından beri Forza Motorsport serisi ile ilgileniyor. İki firmanın ortaklığı, mobilde gerçekten ilgi çekici bir yapım ile karşılaşmamıza sebep olabilir.

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F1 Clash yapımcısı Hutch yeni bir mobil oyun üzerinde çalışıyor