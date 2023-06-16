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    Anlık Bildirim

    Forza Motorsport’un geliştiricisi Turn 10 yeni bir mobil oyun geliştiriyor

    Forzon Motorsport’un geliştiricisi Turn 10, F1 Clash’in geliştiricisi Hutch ile birlikte yeni bir mobil oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Oyunun ismi ve çıkış tarihi açıklanmadı.
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    F1 Clash yapımcısı Hutch yeni bir mobil oyun üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Forza Motorsport serisinin geliştiricisi Turn 10, F1 Clash (eski adı ile F1 Manager) geliştiricisi Hutch ile ortaklaşa bir mobil oyun geliştirdiğini duyurdu. Bahsi geçen mobil oyun, araç özelleştirme temelli olacak ve geniş bir kitleye hitap edecek. 

    Oyunun ismi veya çıkış tarihi belli değil

    İsmi veya çıkış tarihi belli olmayan oyun, görünüşe göre bir süredir geliştiriliyor. Turn 10 ve Hutch, 2020 yılından beri birlikte proje yapmak istiyordu ve görünüşe göre stüdyolar sonunda ortak bir fikirde anlaşmış. Amaç, Forza'nın "dünya lideri oynanış ve görsel tarzından" ve Hutch'un mobil canlı operasyonlardaki deneyiminden yararlanmak. Şirketler, ortaklığın "her iki şirketin de platform lideri bir otomotiv oyun deneyimi yaratma arzusuna dayanıyor" açıklaması yaptı.

    F1 Clash, Top Driver, Race Kings ve Hot Wheels Race Off gibi yapımlarla bilinen Hutch, yarış oyunlarında ciddi bir deneyime sahip. Turn 10 ise 2005 yılından beri Forza Motorsport serisi ile ilgileniyor. İki firmanın ortaklığı, mobilde gerçekten ilgi çekici bir yapım ile karşılaşmamıza sebep olabilir. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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