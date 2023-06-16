Forza Motorsport’un geliştiricisi Turn 10 yeni bir mobil oyun geliştiriyor

Oyunun ismi veya çıkış tarihi belli değil
İsmi veya çıkış tarihi belli olmayan oyun, görünüşe göre bir süredir geliştiriliyor. Turn 10 ve Hutch, 2020 yılından beri birlikte proje yapmak istiyordu ve görünüşe göre stüdyolar sonunda ortak bir fikirde anlaşmış. Amaç, Forza'nın "dünya lideri oynanış ve görsel tarzından" ve Hutch'un mobil canlı operasyonlardaki deneyiminden yararlanmak. Şirketler, ortaklığın "her iki şirketin de platform lideri bir otomotiv oyun deneyimi yaratma arzusuna dayanıyor" açıklaması yaptı.
F1 Clash, Top Driver, Race Kings ve Hot Wheels Race Off gibi yapımlarla bilinen Hutch, yarış oyunlarında ciddi bir deneyime sahip. Turn 10 ise 2005 yılından beri Forza Motorsport serisi ile ilgileniyor. İki firmanın ortaklığı, mobilde gerçekten ilgi çekici bir yapım ile karşılaşmamıza sebep olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi