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    Starfield’ın sistem gereksinimleri açıklandı: SSD zorunlu

    Xbox Games Showcase sonrasında Starfield’a özel bir gösteri yapan Xbox, oyun hakkında önemli bilgiler paylaştı. Steam sayfası güncellenen yapımın sistem gereksinimleri belli oldu.
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    Starfield için sistem gereksinimleri paylaştı Tam Boyutta Gör
    Xbox ve Windows sistemlerine gelecek birçok oyunun yer aldığı Xbox Games Showcase’in ardından Microsoft, Bethesda’nın merakla beklenen yapımı Starfield hakkında özel bir gösteri düzenledi. Oyun hakkında birçok bilgi ve oynanışın paylaşıldığı gösterinin ardından Starfield’ın Steam sayfası güncellendi ve oyunun sistem gereksinimleri belli oldu.

    Starfield sistem gereksinimleri

    Minimum:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon (10.0.19041.0)
    • İşlemci: Ryzen 5 2600x veya Core i7-6800K
    • Bellek: 16GB RAM
    • Ekran Kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 Ti
    • DirectX: Versiyon 12
    • Depolama: 125GB
    • Notlar: SSD gerekli

    Önerilen:

    • İşletim Sistemi: Windows 11 veya Windows 10
    • İşlemci: Ryzen 5 3600X veya Core i5-10600K
    • Bellek: 16GB RAM
    • Ekran Kartı: Radeon RX 6800 XT veya GeForce RTX 2080
    • DirectX: Versiyon 12
    • Depolama: 125GB
    • Notlar: SSD gerekli

    Starfield için yayınlanan sistem gereksinimleri, son yıllarda gördüğümüz yapımların aksine çözünürlük ve fps performansı hakkında bir bilgi vermiyor. Ayrıca oyunun SSD gerektiriyor olması da bir hayli ilginç. Oyunun DirectStorage API teknolojisini kullanıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Starfield’ın yapımına sayılı haftalar kaldığından dolayı önümüzdeki haftalarda yapımın konsol ve bilgisayar performansı hakkında daha çok bilgi edinebiliriz. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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