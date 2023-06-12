Starfield’ın sistem gereksinimleri açıklandı: SSD zorunlu

Starfield sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon (10.0.19041.0)
- İşlemci: Ryzen 5 2600x veya Core i7-6800K
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 Ti
- DirectX: Versiyon 12
- Depolama: 125GB
- Notlar: SSD gerekli
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 11 veya Windows 10
- İşlemci: Ryzen 5 3600X veya Core i5-10600K
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon RX 6800 XT veya GeForce RTX 2080
- DirectX: Versiyon 12
- Depolama: 125GB
- Notlar: SSD gerekli
Starfield için yayınlanan sistem gereksinimleri, son yıllarda gördüğümüz yapımların aksine çözünürlük ve fps performansı hakkında bir bilgi vermiyor. Ayrıca oyunun SSD gerektiriyor olması da bir hayli ilginç. Oyunun DirectStorage API teknolojisini kullanıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Starfield’ın yapımına sayılı haftalar kaldığından dolayı önümüzdeki haftalarda yapımın konsol ve bilgisayar performansı hakkında daha çok bilgi edinebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi