Starfield’ın sistem gereksinimleri açıklandı: SSD zorunlu

Tam Boyutta Gör Xbox ve Windows sistemlerine gelecek birçok oyunun yer aldığı Xbox Games Showcase’in ardından Microsoft, Bethesda’nın merakla beklenen yapımı Starfield hakkında özel bir gösteri düzenledi. Oyun hakkında birçok bilgi ve oynanışın paylaşıldığı gösterinin ardından Starfield’ın Steam sayfası güncellendi ve oyunun sistem gereksinimleri belli oldu.

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Starfield sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon (10.0.19041.0)

Windows 10 versiyon (10.0.19041.0) İşlemci: Ryzen 5 2600x veya Core i7-6800K

Ryzen 5 2600x veya Core i7-6800K Bellek: 16GB RAM

16GB RAM Ekran Kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 Ti

Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 Ti DirectX: Versiyon 12

Versiyon 12 Depolama: 125GB

125GB Notlar: SSD gerekli

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 11 veya Windows 10

Windows 11 veya Windows 10 İşlemci: Ryzen 5 3600X veya Core i5-10600K

Ryzen 5 3600X veya Core i5-10600K Bellek: 16GB RAM

16GB RAM Ekran Kartı: Radeon RX 6800 XT veya GeForce RTX 2080

Radeon RX 6800 XT veya GeForce RTX 2080 DirectX: Versiyon 12

Versiyon 12 Depolama: 125GB

125GB Notlar: SSD gerekli

Starfield için yayınlanan sistem gereksinimleri, son yıllarda gördüğümüz yapımların aksine çözünürlük ve fps performansı hakkında bir bilgi vermiyor. Ayrıca oyunun SSD gerektiriyor olması da bir hayli ilginç. Oyunun DirectStorage API teknolojisini kullanıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Starfield’ın yapımına sayılı haftalar kaldığından dolayı önümüzdeki haftalarda yapımın konsol ve bilgisayar performansı hakkında daha çok bilgi edinebiliriz.

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Starfield için sistem gereksinimleri paylaştı