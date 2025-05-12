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    Anlık Bildirim

    Brad Pitt'li Formula 1 filminden yeni fragman geldi

    Top Gun: Maverick'in yönetmeni tarafından çekilen büyük bütçeli F1 filminden yeni fragman yayınlandı. Filmde Brad Pitt son bir şampiyonluk isteyen tecrübeli bir Formula 1 pilotunu canlandırıyor.

    Formula 1 filmi F1 Tam Boyutta Gör
    Top Gun: Maverick ile son yılların en başarılı aksiyon filmlerinden birine imza atan Joseph Kosinski, bu yaz da Formula 1 pistlerinde geçen yeni filmini sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Formula 1 organizasyonuyla iş birliği içinde hazırlanan F1, 27 Haziran'da gösterime girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için bugün yeni bir fragman daha yayınlandı. Bu yeni fragman bu kez doğrudan Formula 1'in YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı.

    F1, 300 Milyon Dolarlık Bütçesiyle Epey İddialı Geliyor

    300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'in başrolünde yıldız oyuncu Brad Pitt yer alıyor.  Pitt filmde son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor

    Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Damson Idris'e Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies gibi isimler eşlik ediyor.

    Top Gun: Maverick'te gerçek savaş uçaklarının kokpitlerine kameralar monte ederek inanılmaz sahneler çeken Kosinski'nin şimdi aynısını F1 araçlarıyla yaptığı ve izleyicilere unutulmaz yarış sahneleri sunacağı söyleniyor. Tabii bu iddiasının altını doldurup dolduramadığını 27 Haziran'da vizyona girdiğinde göreceğiz.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 9 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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