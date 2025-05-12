Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Top Gun: Maverick ile son yılların en başarılı aksiyon filmlerinden birine imza atan Joseph Kosinski, bu yaz da Formula 1 pistlerinde geçen yeni filmini sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Formula 1 organizasyonuyla iş birliği içinde hazırlanan F1, 27 Haziran'da gösterime girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için bugün yeni bir fragman daha yayınlandı. Bu yeni fragman bu kez doğrudan Formula 1'in YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı.

F1, 300 Milyon Dolarlık Bütçesiyle Epey İddialı Geliyor

300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'in başrolünde yıldız oyuncu Brad Pitt yer alıyor. Pitt filmde son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor

Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Damson Idris'e Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies gibi isimler eşlik ediyor.

Sinemada Bu Hafta: 9 Mayıs 2025 3 gün önce eklendi

Top Gun: Maverick'te gerçek savaş uçaklarının kokpitlerine kameralar monte ederek inanılmaz sahneler çeken Kosinski'nin şimdi aynısını F1 araçlarıyla yaptığı ve izleyicilere unutulmaz yarış sahneleri sunacağı söyleniyor. Tabii bu iddiasının altını doldurup dolduramadığını 27 Haziran'da vizyona girdiğinde göreceğiz.

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Brad Pitt'li Formula 1 filminden yeni fragman geldi