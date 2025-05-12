Brad Pitt'li Formula 1 filminden yeni fragman geldi

F1, 300 Milyon Dolarlık Bütçesiyle Epey İddialı Geliyor
300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'in başrolünde yıldız oyuncu Brad Pitt yer alıyor. Pitt filmde son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor
Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Damson Idris'e Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies gibi isimler eşlik ediyor.
Top Gun: Maverick'te gerçek savaş uçaklarının kokpitlerine kameralar monte ederek inanılmaz sahneler çeken Kosinski'nin şimdi aynısını F1 araçlarıyla yaptığı ve izleyicilere unutulmaz yarış sahneleri sunacağı söyleniyor. Tabii bu iddiasının altını doldurup dolduramadığını 27 Haziran'da vizyona girdiğinde göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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