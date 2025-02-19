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    Büyük bütçeli F1 filminden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

    Top Gun: Maverick'i yapan ekip tarafından hazırlanan büyük bütçeli F1 filminden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Filmin başrolünde ünlü oyuncu Brad Pitt yer alıyor.  
    F1 Tam Boyutta Gör
    Netflix'te yayınlanan Drive to Survive dizisi sayesinde özellikle ABD'de daha da popüler hâle gelen Formula 1, büyük bütçeli bir spor filmine konu oluyor. Ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği bu film, haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan F1 filmi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., dün filmden yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı. Hem filmden hem de kamera arkasından görüntüler içeren bu videoda, Formula 1 dünyasının efsanevi ismi Lewis Hamilton da yer alıyor.

    F1'in yönetmen koltuğunda, büyük başarı yakalayan Top Gun: Maverick'in de yönetmeni olan Joseph Kosinski oturuyor. Top Gun: Maverick'te gerçek savaş uçaklarıyla inanılmaz sahneler çeken Kosinski, şimdi de aynısını F1 araçlarıyla yapıyor. Warner Bros., 300 milyon dolara yakın bir bütçeyle çekilen bu filmden oldukça umutlu.

    F1, 27 Haziran 2025'te Gösterime Girecek

    F1 filminde Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Damson Idris'e Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies gibi isimler eşlik ediyor. Öte yandan başta Lewis Hamilton olmak üzere bazı F1 pilotları da filmde boy gösterecek.

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