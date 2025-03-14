Brad Pitt'in rol aldığı büyük bütçeli F1 filminden yeni fragman yayınlandı

F1, 27 Haziran 2025'te Gösterime Girecek
Brad Pitt filmde son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor
Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Damson Idris'e Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies gibi isimler eşlik ediyor.
Top Gun: Maverick'te gerçek savaş uçaklarının kokpitlerine kameralar monte ederek inanılmaz sahneler çeken Kosinski, şimdi aynısını F1 araçlarıyla yapmayı hedefliyor. Warner Bros.'un 300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçe ayırdığı bu filmin, izleyicilere unutulmaz yarış sahneleri sunacağı söyleniyor. Tabii bu iddiasının altını doldurup dolduramadığını 27 Haziran'da vizyona girdiğinde göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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