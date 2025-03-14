Brad Pitt'in rol aldığı büyük bütçeli F1 filminden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 olacak. Top Gun: Maverick filminde teknik olarak etkileyici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin yönettiği film, adından da anlaşılacağı üzere Formula 1 dünyasında geçecek. Formula 1 organizasyonuyla iş birliği içerisinde çekilen filmde başta Lewis Hamilton olmak üzere gerçek F1 pilotları da boy gösterecek.

F1, 27 Haziran 2025'te Gösterime Girecek

Brad Pitt filmde son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor

Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Damson Idris'e Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies gibi isimler eşlik ediyor.

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Top Gun: Maverick'te gerçek savaş uçaklarının kokpitlerine kameralar monte ederek inanılmaz sahneler çeken Kosinski, şimdi aynısını F1 araçlarıyla yapmayı hedefliyor. Warner Bros.'un 300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçe ayırdığı bu filmin, izleyicilere unutulmaz yarış sahneleri sunacağı söyleniyor. Tabii bu iddiasının altını doldurup dolduramadığını 27 Haziran'da vizyona girdiğinde göreceğiz.

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Büyük bütçeli F1 filminin yeni fragmanı yayınlandı