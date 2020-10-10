Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı

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Concorde efsanesinin ardından bir süre sessizliğe gömülen süpersonik yolcu uçağı projeleri, son dönemde ivme kazanmaya başladı. Ses hızının üzerinde süratlere çıkarak uçak yolculuğu sürelerini kısaltmak adına proje geliştiren girişimlerden olan Boom Supersonic, İstanbul New York arasını 6,5 saate indirecek Overture adlı yolcu uçağının uçuşa neredeyse hazır prototipi XB-1’i tanıttı.

Concorde'den yüzde 10 daha süratli

Dünyanın en hızlı yolcu uçağını üretmek hayaliyle işe koyulan ve bundan sadece 4 yıl önce yani 2016 yılında faaliyetlerine başlayan şirketin geliştirdiği prototip, gelecek yıl test uçuşlarına başlayacak. Savaş uçaklarında da kullanılan GE Havacılık üretimi J85-15 turbojet motordan üç adet barındıran XB-1, Boom Supersonic’e göre Concorde’ye kıyasla yüzde on oranında daha hızlı uçabiliyor. Şirketin iddiasına göre XB-1, bu haliyle Mach 2.2 (2.700 km/s) hıza ulaşabilecek. Overture’nin 3’te 1 oranında boyuta sahip uçağın aslında 2017 yılında ses altı test uçuşlarına başlaması planlanmıştı. Fakat yaşanan gecikmeler, demo uçağın duyurusunu 2020 yılına kadar itti.

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Karbon fiber ve kompozit malzemeden üretilen uçağın gövdesi 21.6 m uzunluğa sahip. 6.40 m kanat uzunluğuna sahip prototip uçak, üzerindeki J85-15 motorlarla birlikte 5.5 tonluk ağırlığa ulaşıyor. Gövde üretiminde 3D yazıcı teknolojisinden de faydalanıldığını hatırlatalım.

Boom Supersonic, Concorde’yi ünlü kılan ve pilotların iniş sırasında pisti daha iyi görmelerini sağlayan eğik burun yapısı çözümünü terk etmiş. Şirket, inişin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi için uçağın burnuna yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirmeyi ve buradan alınan görüntünün de sanal bir pencere içinde pilotlara aktarılmasını tercih etmiş. Oldukça yenilikçi görünen çözüm, bakalım gerçekte ne kadar işe yarayacak.

FAA'nın kural değişikliğine gitmesi gerekiyor

XB-1, Overture ve diğer süpersonik yolcu uçağı projelerinin önünde tasarımla alakası olmayan bir idari sorun bulunuyor. Amerikan Fedral Havacılık Dairesi’nin (FAA) 1973 yılında aldığı kararda, Mach 1 hızın üzerindeki ticari uçuşlara bunların neden olduğu sonik patlama sebebiyle ABD içinde izin verilmiyor. İleriki dönemde esnetileceği düşünülen bu kural, şimdilik Boom Supersonic için bir engel.

Şirket 88 yolcu kapasitesine sahip olacak Overture’yi ise 2025 yılı itibariyle gökyüzü ile buluşturmayı hedefliyor. Boom Supersonic, XB-1 ile ses hızını aşarken bunun %100 karbon nötr olacak şekilde gerçekleştirileceğinin de sözünü vermiş durumda.

https://newatlas.com/aircraft/boom-supersonic-xb-1-plane-demonstrator-unveil/

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