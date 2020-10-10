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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı

    İstanbul New York arasındaki uçuş süresini 6,5 saate indirecek verture adlı yolcu uçağının uçuşa neredeyse hazır prototipi XB-1 tanıtıldı. Prototip uçak, ilk test uçuşunu 2021 yılında yapacak
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı
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    Concorde efsanesinin ardından bir süre sessizliğe gömülen süpersonik yolcu uçağı projeleri, son dönemde ivme kazanmaya başladı. Ses hızının üzerinde süratlere çıkarak uçak yolculuğu sürelerini kısaltmak adına proje geliştiren girişimlerden olan Boom Supersonic, İstanbul New York arasını 6,5 saate indirecek Overture adlı yolcu uçağının uçuşa neredeyse hazır prototipi XB-1’i tanıttı.

    Concorde'den yüzde 10 daha süratli

    Dünyanın en hızlı yolcu uçağını üretmek hayaliyle işe koyulan ve bundan sadece 4 yıl önce yani 2016 yılında faaliyetlerine başlayan şirketin geliştirdiği prototip, gelecek yıl test uçuşlarına başlayacak. Savaş uçaklarında da kullanılan GE Havacılık üretimi J85-15 turbojet motordan üç adet barındıran XB-1, Boom Supersonic’e göre Concorde’ye kıyasla yüzde on oranında daha hızlı uçabiliyor. Şirketin iddiasına göre XB-1, bu haliyle Mach 2.2 (2.700 km/s) hıza ulaşabilecek. Overture’nin 3’te 1 oranında boyuta sahip uçağın aslında 2017 yılında ses altı test uçuşlarına başlaması planlanmıştı. Fakat yaşanan gecikmeler, demo uçağın duyurusunu 2020 yılına kadar itti.

    Ayrıca Bkz. "Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti"

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    Karbon fiber ve kompozit malzemeden üretilen uçağın gövdesi 21.6 m uzunluğa sahip. 6.40 m kanat uzunluğuna sahip prototip uçak, üzerindeki J85-15 motorlarla birlikte 5.5 tonluk ağırlığa ulaşıyor. Gövde üretiminde 3D yazıcı teknolojisinden de faydalanıldığını hatırlatalım.

    Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı

    Boom Supersonic, Concorde’yi ünlü kılan ve pilotların iniş sırasında pisti daha iyi görmelerini sağlayan eğik burun yapısı çözümünü terk etmiş. Şirket, inişin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi için uçağın burnuna yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirmeyi ve buradan alınan görüntünün de sanal bir pencere içinde pilotlara aktarılmasını tercih etmiş. Oldukça yenilikçi görünen çözüm, bakalım gerçekte ne kadar işe yarayacak.

    FAA'nın kural değişikliğine gitmesi gerekiyor

    XB-1, Overture ve diğer süpersonik yolcu uçağı projelerinin önünde tasarımla alakası olmayan bir idari sorun bulunuyor. Amerikan Fedral Havacılık Dairesi’nin (FAA) 1973 yılında aldığı kararda, Mach 1 hızın üzerindeki ticari uçuşlara bunların neden olduğu sonik patlama sebebiyle ABD içinde izin verilmiyor. İleriki dönemde esnetileceği düşünülen bu kural, şimdilik Boom Supersonic için bir engel.

    Şirket 88 yolcu kapasitesine sahip olacak Overture’yi ise 2025 yılı itibariyle gökyüzü ile buluşturmayı hedefliyor. Boom Supersonic, XB-1 ile ses hızını aşarken bunun %100 karbon nötr olacak şekilde gerçekleştirileceğinin de sözünü vermiş durumda.



    https://newatlas.com/aircraft/boom-supersonic-xb-1-plane-demonstrator-unveil/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Askeri bir pilot olarak bu işler'den de az çok aklı basan birisi olarak basınç durumunu nasıl çözecekler diye hep merak ediyordum ve halada çöze bilmiş değiller şuan isteseler 1235km hızdan daha fazla hıza çıkabilecek sivil uçak yapabilirler ama içindeki yolcuların etkilenmesini engelleyemedikleri için yapmıyorlardı G kuvveti çok fazla olduğu için malesef bunu kaldıramazlar bizim özel giysilerimiz olmasına ve sürekli spor yapıp kondisyon en üst seviyede tutmamıza rağmen bile bizim bile belli bir dayanma gücümüz var vücudunuz'daki bütün kan bacaklarınız'da toplanmaya başlayınca malesef sıkıntı başlıyor sivil havacılık bu tür şeylere asla izin vermez
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    aozgec 1 hf.
    acun biraz daha sabretseymiş bundan alırmış
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf.
    resimdeki uçak rüzgar tüneli testleri için ufak boyutlu bir prototip sanırım.
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    blackzeros 1 hf.
    alcakmısız gibi soralım kac kisilik bu?
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