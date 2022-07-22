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    Facebook, ana sayfa akışını yeniliyor: İşte yeni özellik

    Facebook’da ana sayfa değişiyor. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş, makine öğrenimi destekli önerilere dayalı yeni içerikleri keşfetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış akış sekmesi gösterilecek.
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    Facebook ana sayfa akışı

    Meta, mobil cihazlardan giriş yapan kullanıcıların fark edeceği yeni akış sekmesini tanıttı. Yeni sekme, kullanıcıların takip ettiği kişilerden, gruplardan ve sayfalardan gönderileri filtrelemelerini sağlıyor ve içerikler kronolojik olarak gösteriliyor. Kullanıcılar en çok önemsedikleri kişileri ekleyebilecekleri favoriler listesi de oluşturabiliyor.

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg, platforma getirilen yeni özelliğe ilişkin olarak “Bugün, arkadaşlarınızdan, gruplarınızdan, sayfalarınızdan ve daha fazlasından gelen gönderileri kronolojik sırayla ayrı ayrı görebileceğiniz bir akış sekmesini kullanıma sunuyoruz. Akış, size deneyiminizi daha fazla özelleştirmeniz ve kontrol etmeniz için bir yol sunacak.” diyor.

    İçerikler kronolojik sırayla gösterilecek

    Meta, yakın zamanda Instagram için benzer bir özelliği kullanıma sundu. Fotoğraf paylaşım uygulamasında kullanıcılar, akışlarını yalnızca takip ettikleri veya favorilerine ekledikleri hesaplardan gelen içerikleri veya her ikisini de kronolojik olarak görecek şekilde değiştirebiliyor. Şimdi bu özellik Facebook’ta.

    Facebook, ana sayfa akışını değiştiriyor

    Şu an test aşamasında

    Meta’nın açıklamasına göre, yeni akış sekmesini şu anda belirli Android telefon/iPhone kullanıcıları görebiliyor, önümüzdeki hafta herkese açılacak.

    Meta, gezinme çubuğunun kullanıcının en çok neyle uğraştığına bağlı olarak değişebileceğini ancak kolay erişim için kısayolları sabitlemek isterlerse gezinme çubuklarını özelleştirebileceklerini belirtiyor. Bu özellik her iki platformda da olacak.

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