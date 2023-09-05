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    Facebook, ‘Haberler’ sekmesini Avrupa'da kalkıyor

    Meta, kullanıcıların pek de kullanmadığı ve sevmediği ‘Haberler’ sekmesini Facebook’tan kaldıracağını duyurdu. Bu değişikliğin şimdilik Avrupa bölgesi için geçerli olacağı duyuruldu.
    Facebook, ‘Haberler’ sekmesini Avrupa'da kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, İngiltere, Fransa ve Almanya'da Facebook'un yer imleri bölümündeki Haberler sekmesini "kullanımdan kaldırmayı" planladığını duyurdu. Bu özellik kullanıcılar tarafından da çok fazla kullanılan veya beğenilen bir özellik değildir. Meta'ya göre değişikliklerin aralık ayının başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

    Haberler sekmesi Facebook’tan kaldırılıyor

    Şirket bugün yaptığı basın açıklamasında "Şirket olarak zamanımızı ve kaynaklarımızı, kısa video da dahil olmak üzere, insanların bize platformda daha fazla görmek istediklerini söyledikleri şeylere odaklamak zorundayız" dedi.

    Bu değişiklik aynı zamanda Facebook'un haberleri platformunda daha düşük bir öncelik haline getirmek için attığı son adım. Aynı zamanda yapılan açıklamada söylenen “kısa video” tarafı da TikTok'laşmaya doğru atılan bir başka adım anlamına geliyor. Ek olarak temmuz ayının başlarında Meta, ABD'li yayıncılara içeriklerini Facebook'un Haberler sekmesine koymaları için ödeme yapmayı bırakacağını duyurmuştu. Şirket geçen yıl da mühendislik ve ürün ekiplerinin Haberler sekmesi yerine içerik oluşturuculardan gelen video içeriklerine daha fazla odaklanacağını söylemişti.

    ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Avustralya'da aktif olan Haberler, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Facebook akışlarında gördüklerinin yüzde 3'ünden daha azını oluşturuyor. Kullanıcılar akışlarında haber makalelerinin bağlantılarını görmeye devam edebilecekler ve Avrupa'daki haber yayıncıları Aralık ayında yürürlüğe girecek değişikliklerden sonra da hesaplarına ve sayfalarına erişebilecekler. Meta ayrıca haber kuruluşlarını kısa biçimli videolara yönelmeye teşvik ediyor gibi görünüyor. Meta'nın ayrıca Avrupa'da reklamsız ücretli abonelikleri de araştırdığı bildiriliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    B
    berkandinçay 3 saat önce

    Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,

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    rszx247 3 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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