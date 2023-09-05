Facebook, ‘Haberler’ sekmesini Avrupa'da kalkıyor

Tam Boyutta Gör Meta, İngiltere, Fransa ve Almanya'da Facebook'un yer imleri bölümündeki Haberler sekmesini "kullanımdan kaldırmayı" planladığını duyurdu. Bu özellik kullanıcılar tarafından da çok fazla kullanılan veya beğenilen bir özellik değildir. Meta'ya göre değişikliklerin aralık ayının başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberler sekmesi Facebook’tan kaldırılıyor

Şirket bugün yaptığı basın açıklamasında "Şirket olarak zamanımızı ve kaynaklarımızı, kısa video da dahil olmak üzere, insanların bize platformda daha fazla görmek istediklerini söyledikleri şeylere odaklamak zorundayız" dedi.

Bu değişiklik aynı zamanda Facebook'un haberleri platformunda daha düşük bir öncelik haline getirmek için attığı son adım. Aynı zamanda yapılan açıklamada söylenen “kısa video” tarafı da TikTok'laşmaya doğru atılan bir başka adım anlamına geliyor. Ek olarak temmuz ayının başlarında Meta, ABD'li yayıncılara içeriklerini Facebook'un Haberler sekmesine koymaları için ödeme yapmayı bırakacağını duyurmuştu. Şirket geçen yıl da mühendislik ve ürün ekiplerinin Haberler sekmesi yerine içerik oluşturuculardan gelen video içeriklerine daha fazla odaklanacağını söylemişti.

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ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Avustralya'da aktif olan Haberler, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Facebook akışlarında gördüklerinin yüzde 3'ünden daha azını oluşturuyor. Kullanıcılar akışlarında haber makalelerinin bağlantılarını görmeye devam edebilecekler ve Avrupa'daki haber yayıncıları Aralık ayında yürürlüğe girecek değişikliklerden sonra da hesaplarına ve sayfalarına erişebilecekler. Meta ayrıca haber kuruluşlarını kısa biçimli videolara yönelmeye teşvik ediyor gibi görünüyor. Meta'nın ayrıca Avrupa'da reklamsız ücretli abonelikleri de araştırdığı bildiriliyor.

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