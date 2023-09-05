Facebook, ‘Haberler’ sekmesini Avrupa'da kalkıyor

Haberler sekmesi Facebook’tan kaldırılıyor
Şirket bugün yaptığı basın açıklamasında "Şirket olarak zamanımızı ve kaynaklarımızı, kısa video da dahil olmak üzere, insanların bize platformda daha fazla görmek istediklerini söyledikleri şeylere odaklamak zorundayız" dedi.
Bu değişiklik aynı zamanda Facebook'un haberleri platformunda daha düşük bir öncelik haline getirmek için attığı son adım. Aynı zamanda yapılan açıklamada söylenen “kısa video” tarafı da TikTok'laşmaya doğru atılan bir başka adım anlamına geliyor. Ek olarak temmuz ayının başlarında Meta, ABD'li yayıncılara içeriklerini Facebook'un Haberler sekmesine koymaları için ödeme yapmayı bırakacağını duyurmuştu. Şirket geçen yıl da mühendislik ve ürün ekiplerinin Haberler sekmesi yerine içerik oluşturuculardan gelen video içeriklerine daha fazla odaklanacağını söylemişti.
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Avustralya'da aktif olan Haberler, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Facebook akışlarında gördüklerinin yüzde 3'ünden daha azını oluşturuyor. Kullanıcılar akışlarında haber makalelerinin bağlantılarını görmeye devam edebilecekler ve Avrupa'daki haber yayıncıları Aralık ayında yürürlüğe girecek değişikliklerden sonra da hesaplarına ve sayfalarına erişebilecekler. Meta ayrıca haber kuruluşlarını kısa biçimli videolara yönelmeye teşvik ediyor gibi görünüyor. Meta'nın ayrıca Avrupa'da reklamsız ücretli abonelikleri de araştırdığı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.