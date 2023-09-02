Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Meta ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir süredir veri gizliliği ve reklamlar konusunda ciddi bir mücadele söz konusu. AB, vatandaşlarını korumak için ciddi baskılar ve yasal düzenlemeler getirirken Meta ise çözümler üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda Meta’nın Facebook ve Instagram’da kullanıcılara reklam göstermeyen ücretli abonelik hizmeti başlatmayı düşünüyor.

Instagram ve Facebook, ücretli aboneliğe geçebilir

New York Times'ın haberine göre, reklamsız abonelik seçeneği yalnızca Avrupa Birliği'nde (AB) mevcut olacak. Meta’nın bu hamlesinin ise bölgedeki düzenleyici incelemelere ve gizlilik endişelerine bir yanıt olması bekleniyor. Meta'nın planları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Facebook ve Instagram abonelikleri için ödeme yapan kullanıcıların uygulamalarda herhangi bir reklam görmeyeceğini belirtiyor.

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Meta'nın AB'de Facebook ve Instagram'ın ücretsiz versiyonlarını reklamlarla birlikte sunmaya devam edeceği belirtildi. Uygulamaların ücretli versiyonlarının ne kadara mal olacağı ya da şirketin bunları ne zaman piyasaya süreceği belli değil. Bu hamle, Meta gibi teknoloji şirketlerinin özellikle Avrupa'daki yeni düzenlemelere uymak için ürünlerini nasıl yeniden tasarlamaları gerektiğini ortaya koyuyor. AB'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Dijital Piyasalar Yasası gibi yasalar, şirketlerin kişisel verileri reklam için nasıl kullanacağını sıkı bir şekilde düzenliyor.

AB'nin tüketici odaklı düzenlemeleri

Tam Boyutta Gör Ek olarak AB bu konuda oldukça emin ve kararlı. Örneğin Threads, gizlilik endişeleri nedeniyle henüz AB'de mevcut değil. Hatta Meta, cezai işlemlerden kaçınmak için AB kullanıcıların bu platforma VPN ile bağlanmalarını da engelledi. Sosyal medya devi Threads'i AB'de ne zaman piyasaya sürmeyi planladığını söylemedi, ancak uygulama bu yılın ilerleyen dönemlerinde, özellikle de reklamsız abonelikle sunulabilir.

Ek olarak Meta, gelirinin büyük kısmını hedefli reklam satışından elde ediyor. Avrupa Birliği ise şirketin reklam işinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve bu da onu Kuzey Amerika'dan sonra en kârlı ikinci bölge yapıyor. Ancak düzenleyici kurumlar olması gerektiği gibi Meta’yı sıkıştırıyor. Geçtiğimiz aylarda İrlanda Veri Koruma Komisyonu, GDPR'yi ihlal ederek Avrupalı kullanıcıların verilerini ABD'ye aktardığı için Meta'ya 1,3 milyar dolar para cezası vermişti. Bu cezadan sonra ABD ve AB, temmuz ayında bir veri transferi anlaşması imzalayarak sosyal medya platformları üzerindeki kısıtlamaları hafifletmişti.

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Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor