Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor

    Meta ile Avrupa Birliği, veri gizliliği ve reklamlar konusunda sıkı bir mücadeleye girmiş durumda. Bu mücadele sonucunda Meta'nın Facebook ve Instagram için ücretli abonelik sunacağı bildiriliyor.
    Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Meta ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir süredir veri gizliliği ve reklamlar konusunda ciddi bir mücadele söz konusu. AB, vatandaşlarını korumak için ciddi baskılar ve yasal düzenlemeler getirirken Meta ise çözümler üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda Meta’nın Facebook ve Instagram’da kullanıcılara reklam göstermeyen ücretli abonelik hizmeti başlatmayı düşünüyor.

    Instagram ve Facebook, ücretli aboneliğe geçebilir

    New York Times'ın haberine göre, reklamsız abonelik seçeneği yalnızca Avrupa Birliği'nde (AB) mevcut olacak. Meta’nın bu hamlesinin ise bölgedeki düzenleyici incelemelere ve gizlilik endişelerine bir yanıt olması bekleniyor. Meta'nın planları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Facebook ve Instagram abonelikleri için ödeme yapan kullanıcıların uygulamalarda herhangi bir reklam görmeyeceğini belirtiyor.

    Meta'nın AB'de Facebook ve Instagram'ın ücretsiz versiyonlarını reklamlarla birlikte sunmaya devam edeceği belirtildi. Uygulamaların ücretli versiyonlarının ne kadara mal olacağı ya da şirketin bunları ne zaman piyasaya süreceği belli değil. Bu hamle, Meta gibi teknoloji şirketlerinin özellikle Avrupa'daki yeni düzenlemelere uymak için ürünlerini nasıl yeniden tasarlamaları gerektiğini ortaya koyuyor. AB'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Dijital Piyasalar Yasası gibi yasalar, şirketlerin kişisel verileri reklam için nasıl kullanacağını sıkı bir şekilde düzenliyor.

    AB'nin tüketici odaklı düzenlemeleri 

    Instagram ve Facebook Tam Boyutta Gör
    Ek olarak AB bu konuda oldukça emin ve kararlı. Örneğin Threads, gizlilik endişeleri nedeniyle henüz AB'de mevcut değil. Hatta Meta, cezai işlemlerden kaçınmak için AB kullanıcıların bu platforma VPN ile bağlanmalarını da engelledi. Sosyal medya devi Threads'i AB'de ne zaman piyasaya sürmeyi planladığını söylemedi, ancak uygulama bu yılın ilerleyen dönemlerinde, özellikle de reklamsız abonelikle sunulabilir.

    Ek olarak Meta, gelirinin büyük kısmını hedefli reklam satışından elde ediyor. Avrupa Birliği ise şirketin reklam işinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve bu da onu Kuzey Amerika'dan sonra en kârlı ikinci bölge yapıyor. Ancak düzenleyici kurumlar olması gerektiği gibi Meta’yı sıkıştırıyor. Geçtiğimiz aylarda İrlanda Veri Koruma Komisyonu, GDPR'yi ihlal ederek Avrupalı kullanıcıların verilerini ABD'ye aktardığı için Meta'ya 1,3 milyar dolar para cezası vermişti. Bu cezadan sonra ABD ve AB, temmuz ayında bir veri transferi anlaşması imzalayarak sosyal medya platformları üzerindeki kısıtlamaları hafifletmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    focus 1 polen filtresi nerede honda mı yamaha mı beyaz köpüklü tükürük nedenleri denizden sonra kaşıntı çamaşır makinesinde yastık patladı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 19 Pro
    Tecno Camon 19 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız