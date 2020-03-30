Facebook hesabı olmayanlar da canlı yayınları izleyebilecek

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle insanların anlık olarak verilere erişebilmesi önem taşımaya başladı. Milyarlarca insanın eve kapanması nedeniyle platformlar bir yandan trafiği dengelemeye çalışıyor bir yandan da erişimi genişletmeye çalışıyor.

İlginç karar

İnternet trafiğine yoğunluk katmamak adına Avrupa’da video kalitesini varsayılan olarak düşüren Facebook diğer taraftan canlı yayınların herkese erişmesi için çalışmalar yapıyor. Bir süre önce canlı yayınlara masa üstünden Facebook hesabı olmadan ulaşabilme imkanı sunulmuştu. Şimdi sıra mobilde.

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Android telefon sahipleri web üzerinden canlı yayınlara ulaşma imkanına sahip. Bunun için bir Facebook hesabına da gerek kalmayacak. Yakın zamanda iOS kullanıcıları için de hesap şartı olmadan canlı yayın bağlantısı imkanı sunulacak.

Diğer taraftan internet olmadan da canlı yayınları takip etmek mümkün olacak. Belirli ülkelerde ücretsiz olarak sunulan telefon numaralarını çevirdiğinizde canlı yayınları sesli olarak dinleyebileceksiniz.

Bu sayede Facebook insanların her an yeni bilgiye ulaşmalarını sağlayacak. Diğer taraftan hesap olmadan canlı yayınlara erişimin internet trafiğinde yeni bir yük oluşturacağı endişesi de hakim.

https://www.phonearena.com/news/Facebook-brings-livestreams-to-everyone-no-account-needed_id123395

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