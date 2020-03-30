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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook hesabı olmayanlar da canlı yayınları izleyebilecek

    Facebook hesabınız olmasa bile artık hem masa üstü hem de mobil cihazlardan canlı yayınları takip edebileceksiniz. Üstelik ücretsiz telefon numaraları da hizmete sunulacak.
    44 dk.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook hesabı olmayanlar da canlı yayınları izleyebilecek
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    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle insanların anlık olarak verilere erişebilmesi önem taşımaya başladı. Milyarlarca insanın eve kapanması nedeniyle platformlar bir yandan trafiği dengelemeye çalışıyor bir yandan da erişimi genişletmeye çalışıyor.

    İlginç karar

    İnternet trafiğine yoğunluk katmamak adına Avrupa’da video kalitesini varsayılan olarak düşüren Facebook diğer taraftan canlı yayınların herkese erişmesi için çalışmalar yapıyor. Bir süre önce canlı yayınlara masa üstünden Facebook hesabı olmadan ulaşabilme imkanı sunulmuştu. Şimdi sıra mobilde.

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    Ayrıca Bkz. "Agora Vahşi Yaşam fotoğraf yarışması sonuçlandı"

    Android telefon sahipleri web üzerinden canlı yayınlara ulaşma imkanına sahip. Bunun için bir Facebook hesabına da gerek kalmayacak. Yakın zamanda iOS kullanıcıları için de hesap şartı olmadan canlı yayın bağlantısı imkanı sunulacak.

    Diğer taraftan internet olmadan da canlı yayınları takip etmek mümkün olacak. Belirli ülkelerde ücretsiz olarak sunulan telefon numaralarını çevirdiğinizde canlı yayınları sesli olarak dinleyebileceksiniz.

    Bu sayede Facebook insanların her an yeni bilgiye ulaşmalarını sağlayacak. Diğer taraftan hesap olmadan canlı yayınlara erişimin internet trafiğinde yeni bir yük oluşturacağı endişesi de hakim.



    https://www.phonearena.com/news/Facebook-brings-livestreams-to-everyone-no-account-needed_id123395 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    S.Vettel 39 dk.
    ayrı bir arayüz hazırlanması lazım bu haliyle çok kullanışsız
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