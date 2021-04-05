Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?

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3 milyara yakın kullanıcı sayısına sahip olması Facebook ağını hackerların hedefi haline getiriyor. Özellikle başka platfomlardaki kullanıcı adı ve şifrelerini Facebook üzerinde de kullanan kişi sayısının hayli yüksek olması hackerların da işine geliyor.

Facebook hesabım çalındı mı?

Facebook hesabına giriş haliyle kullanıcı adı ve şifre kullanarak olduğu için bu veriler bir veri tabanında saklanıyor. Siber saldırganlar veri tabanı sunucularına erişebildiği zaman ise bu bilgiler ortalığa saçılıyor.

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Geçtiğimiz hafta Facebook üzerinde 533 milyon kişinin verilerinin çalındığı ortaya çıkmıştı. Hatta Telegram üzerinde oluşturulan bir bot belirli ücret karşılığında illegal veri tabanından bu verileri sorgulama imkanı sunuyor.

Saldırganlar Facebook üzerinden elde ettikleri bu giriş verilerini başka platformlarda da deniyor ve eğer kullanıcı burada da aynısını kullandıysa kolayca hesabı ele geçiriliyor. Bu bakımdan her platformda ayrı şifre kullanılması isteniyor.

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Facebook kullanıcılarının giriş verilerinin çalınıp çalınmadığını öğrenmek için farklı yollar mevcut. En bilinen yöntem https://haveibeenpwned.com/ sitesine giderek email adresinizi kontrol etmek. Burada şifrenizin de çalınıp çalınmadığını kontrol edebilirsiniz.

Diğer taraftan https://whatismyipaddress.com/breach-check adresi de yine benzer bir hizmet sunuyor. Son olarak Chrome tarayıcısı kayıtlı şifreler içerisinde sızıntıya maruz kalmış betikleri bularak kullanıcısını uyarıyor. Ayarlar-Güvenlik Kontrolü kısmına gittiğiniz zaman şifrelerinizi kontrol edebiliyorsunuz.

Son olarak Facebook artık önemli bir hedef haline geldiği için farklı şifre kullanmanın yanı sıra 2 aşamalı doğrulama sistemini de hayata geçirmeniz öneriliyor. SMS, email veya bir anahtar üretme yazılımı ile ikinci aşama devreye alınabilir.

https://thenextweb.com/security/2021/04/05/how-to-check-if-your-account-was-part-of-facebooks-533m-record-leak

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