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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?

    Facebook platformundan 533 milyon kişinin verilerinin çalınması ve satışa sunulması durumun ne kadar riskli olduğunu gözler önüne seriyor. Peki Facebook şifrenizin çalındığını nasıl anlarsınız?
    05 Nisan 2021, 11:09 (Güncellendi, 1 hf.)
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    13
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    13

    Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?
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    3 milyara yakın kullanıcı sayısına sahip olması Facebook ağını hackerların hedefi haline getiriyor. Özellikle başka platfomlardaki kullanıcı adı ve şifrelerini Facebook üzerinde de kullanan kişi sayısının hayli yüksek olması hackerların da işine geliyor.

    Facebook hesabım çalındı mı?

    Facebook hesabına giriş haliyle kullanıcı adı ve şifre kullanarak olduğu için bu veriler bir veri tabanında saklanıyor. Siber saldırganlar veri tabanı sunucularına erişebildiği zaman ise bu bilgiler ortalığa saçılıyor.

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    Geçtiğimiz hafta Facebook üzerinde 533 milyon kişinin verilerinin çalındığı ortaya çıkmıştı. Hatta Telegram üzerinde oluşturulan bir bot belirli ücret karşılığında illegal veri tabanından bu verileri sorgulama imkanı sunuyor.

    Saldırganlar Facebook üzerinden elde ettikleri bu giriş verilerini başka platformlarda da deniyor ve eğer kullanıcı burada da aynısını kullandıysa kolayca hesabı ele geçiriliyor. Bu bakımdan her platformda ayrı şifre kullanılması isteniyor.

    Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?
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    Facebook kullanıcılarının giriş verilerinin çalınıp çalınmadığını öğrenmek için farklı yollar mevcut. En bilinen yöntem https://haveibeenpwned.com/ sitesine giderek email adresinizi kontrol etmek. Burada şifrenizin de çalınıp çalınmadığını kontrol edebilirsiniz.

    Diğer taraftan https://whatismyipaddress.com/breach-check adresi de yine benzer bir hizmet sunuyor. Son olarak Chrome tarayıcısı kayıtlı şifreler içerisinde sızıntıya maruz kalmış betikleri bularak kullanıcısını uyarıyor. Ayarlar-Güvenlik Kontrolü kısmına gittiğiniz zaman şifrelerinizi kontrol edebiliyorsunuz.

    Son olarak Facebook artık önemli bir hedef haline geldiği için farklı şifre kullanmanın yanı sıra 2 aşamalı doğrulama sistemini de hayata geçirmeniz öneriliyor. SMS, email veya bir anahtar üretme yazılımı ile ikinci aşama devreye alınabilir.



    https://thenextweb.com/security/2021/04/05/how-to-check-if-your-account-was-part-of-facebooks-533m-record-leak
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    www.facebukhesabımcalindimi.live51.xsite gibi bir adresten öğrenemeyeceğiniz kesin, ben uyarayımda
    Yanıtla +37
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    buraya email adresi giricez sonrada bunlarmı çalıcak span falan göndericekler
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Telefon numarası ile açmazsan doğrulama kodu alamazsın. Uydurma mail bile olsa sana ait bir mail oluyor o. Facebook adresini ne için kullanacağına bağlı. Uydurma bir facebook adresi alıyorsan bu dediklerin doğru o zaman da o adresi kaybetsen de sıkıntı olmaz ama uydurma facebook adresinde ne yapar ki insan? Bunun yanında çevren, ailen veya işin için tanınırlık için facebook adresi alıyorsan ismini gizlemen senin yararına değil, akraba veya tanıdık veya takipçilerin senin ismini bulamaz ise hesap açmanın manası nedir?
    Telefon numarası ile açmazsan doğrulama kodu alamazsın. Uydurma mail bile olsa sana ait bir mail oluyor o. Facebook adresini ne için kullanacağına bağlı. Uydurm...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    E edward7 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zomatodaki hesabım hacklenmiş sıkıntı yok :)
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    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kesin çalınmıştır hiç bakmama bile gerek yok
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    X x2yk (x y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim maili sorguladığımda kırmızı çıkıyor yani şifre falan değiştirin diyor, şimdi bu benim şifrem çalındı anlamına mı geliyor yoksa saldırı oldu ama ele gecirilemedi anlamı mı çıkıyor. 226 milyon veride mailin kayıtlar içinde geçiyor diyor sorgulamada. Saldırı yapılması ile şifre ele geçirilmesi aynı durum mu oluyor?
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    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Benim hesabıda çalabilirler şifreyi değiştirmesinler ama oyun oynuyorum
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    P palamutix 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Facebok açarken telefonunu, ismini, adresini,doğum tarihini ,gerçek email adresini dogru olarak yazan uyanıklar var mı
    1 Yanıt Yanıtla
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Telefon numaranı yazmazsan iki aşamalı doğrulama kodunu nasıl alacaksın SMS yollaması gerekiyor? Email adresi vermezsen facebook hesabı da açamazsın. Bütün bunları sahte yazdığında da hesabının senin olduğunu ispatlamak zorlaşıyor, güvenlik aşamalarını geçemiyorsun. Yani elin bir yerde doğruları yazmaya mahkum.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine tık hilesi haber yapıyorsun ekrem. Bize bilmediğimiz birşey ile gel :-D
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    ozanbey86 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kullanan kaldımı yaw
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    buraya email adresi giricez sonrada bunlarmı çalıcak span falan göndericekler
    Yanıtla +12
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    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    www.facebukhesabımcalindimi.live51.xsite gibi bir adresten öğrenemeyeceğiniz kesin, ben uyarayımda
    Yanıtla +37
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Facebook’u kapatalı 5 sene oldu.
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    5048 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    facebook, facebook sızıntı ve
    2 etiket daha facebook 533 milyon Internet
    Facebook Sayfası246,1b
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