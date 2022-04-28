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    Facebook beklentileri karşılayamadı, net gelirde düşüş var

    Facebook pandeminin etkilerinin hafiflemesi ile birlikte büyüme konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Artan maliyetler nedeniyle kâr marjı da düşen firmanın net gelirleri azalmaya başladı.
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    Facebook

    Özellikle pandemi döneminde istikrarlı bir yükseliş yakalayan ve gelirlerini sürekli arttıran Facebook, normalleşmenin devam ettiği yeni yılda zorlanmaya başladı. Kullanıcı sayısı artsa da gelir artışı kısıtlı kaldı ve net gelir de düştü.

    Facebook durgunlaşmaya başladı

    Facebook tarafından açıklanan yılın ilk çeyrek raporlarına göre günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 4 artışla 1.96 milyar, aylık aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 3 artış ile 2.94 milyar olarak gerçekleşti. Tüm platformların günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 6 artışla 2.87 milyar, aylık aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 6 artışla 3.64 milyar oldu. 

    Gerek yapılan harcamalar ve gerekse iş gücünün arttırılması kâr marjını düşürdü. Ayrıca Rusya’da kullanıcı kaybı da tabloları etkiledi. Yüzde 43 seviyesinden yüzde 31 seviyesine gerileyen marj nedeniyle faaliyet kârı yüzde 25 azalarak 8.5 milyar dolar oldu. Net gelir ise yüzde 21 azalarak 7.4 milyar dolara geriledi. Toplam gelir ise yüzde 7 artışla 27.9 milyar dolar oldu. 

    Mevcut dönem için Facebook harcamaları kısarak bir miktar toparlanma bekliyor. Toplam gelir beklentisi 28-30 milyar dolar olarak belirlenirken Avrupa’da ve Rusya’da etkileşim kayıplarının devam etmesi ön görülüyor. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 22 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 22 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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