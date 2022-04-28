Facebook beklentileri karşılayamadı, net gelirde düşüş var

Özellikle pandemi döneminde istikrarlı bir yükseliş yakalayan ve gelirlerini sürekli arttıran Facebook, normalleşmenin devam ettiği yeni yılda zorlanmaya başladı. Kullanıcı sayısı artsa da gelir artışı kısıtlı kaldı ve net gelir de düştü.

Facebook durgunlaşmaya başladı

Facebook tarafından açıklanan yılın ilk çeyrek raporlarına göre günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 4 artışla 1.96 milyar, aylık aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 3 artış ile 2.94 milyar olarak gerçekleşti. Tüm platformların günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 6 artışla 2.87 milyar, aylık aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 6 artışla 3.64 milyar oldu.

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Gerek yapılan harcamalar ve gerekse iş gücünün arttırılması kâr marjını düşürdü. Ayrıca Rusya’da kullanıcı kaybı da tabloları etkiledi. Yüzde 43 seviyesinden yüzde 31 seviyesine gerileyen marj nedeniyle faaliyet kârı yüzde 25 azalarak 8.5 milyar dolar oldu. Net gelir ise yüzde 21 azalarak 7.4 milyar dolara geriledi. Toplam gelir ise yüzde 7 artışla 27.9 milyar dolar oldu.

Mevcut dönem için Facebook harcamaları kısarak bir miktar toparlanma bekliyor. Toplam gelir beklentisi 28-30 milyar dolar olarak belirlenirken Avrupa’da ve Rusya’da etkileşim kayıplarının devam etmesi ön görülüyor.



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