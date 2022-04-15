Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone gizlilik ayarları Facebook’a pahalıya patladı

    Geçtiğimiz yıl iOS 14.1 sürümü ile birlikte sunulan ve uygulamaların kişisel verileri takip etmesini kullanıcıların onayına bağlayan özellik reklam yayıncılarını vurdu. 
    2

    iphone
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın üçüncü taraf iOS uygulamalarının kişisel verileri takip için kullanıcılardan izin aldığı yeni gizlilik özelliğinin üzerinden tam bir yıl geçti. Beklendiği gibi reklam yayıncıları büyük yara almış durumda. 

    iPhone gizlilik ayarları kök söktürüyor

    Apple’ı her fırsatta geliştirmekten geri durmayan Facebook, gizlilik sözleşmesinden en fazla etkilenen firma durumunda. Kişisel verilerin takip edilememesi haliyle odaklı reklamların önünü kesiyor. Mark Zuckerberg bu yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kayıp beklediklerini  açıklamıştı. Analizler bu rakamın 12.8 milyar dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor. 

    Reklama dayalı gelir elde eden diğer bir dev platform YouTube yaklaşık olarak 2.2 milyar dolarlık bir kayba uğruyor. Twitter 323 milyon dolar, Snapchat ise 545 milyon dolarlık zarar ediyor. Bu 4 firma toplamda 16 milyar dolar kaybetmiş oluyor. 

    Raporlar iOS kullanıcılarının gizlilik özelliği sayesinde uygulamaların takip özelliğine karşı daha uyanık olduğu gösteriyor. Bu bakımdan önümüzdeki yıllar çok daha yıkıcı olabilir. Twitter ve Snapchat’in yeni özelliğe hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştığı için sonraki dönemde gelirlerini arttıracağı düşünülüyor. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    A
    ahmet1905_47 18 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız