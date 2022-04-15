iPhone gizlilik ayarları Facebook’a pahalıya patladı

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Apple’ın üçüncü taraf iOS uygulamalarının kişisel verileri takip için kullanıcılardan izin aldığı yeni gizlilik özelliğinin üzerinden tam bir yıl geçti. Beklendiği gibi reklam yayıncıları büyük yara almış durumda.

iPhone gizlilik ayarları kök söktürüyor

Apple’ı her fırsatta geliştirmekten geri durmayan Facebook, gizlilik sözleşmesinden en fazla etkilenen firma durumunda. Kişisel verilerin takip edilememesi haliyle odaklı reklamların önünü kesiyor. Mark Zuckerberg bu yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kayıp beklediklerini açıklamıştı. Analizler bu rakamın 12.8 milyar dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor.

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Reklama dayalı gelir elde eden diğer bir dev platform YouTube yaklaşık olarak 2.2 milyar dolarlık bir kayba uğruyor. Twitter 323 milyon dolar, Snapchat ise 545 milyon dolarlık zarar ediyor. Bu 4 firma toplamda 16 milyar dolar kaybetmiş oluyor.

Raporlar iOS kullanıcılarının gizlilik özelliği sayesinde uygulamaların takip özelliğine karşı daha uyanık olduğu gösteriyor. Bu bakımdan önümüzdeki yıllar çok daha yıkıcı olabilir. Twitter ve Snapchat’in yeni özelliğe hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştığı için sonraki dönemde gelirlerini arttıracağı düşünülüyor.



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iPhone gizlilik ayarları yıkıcı olmaya başladı