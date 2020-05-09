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    Facebook, karanlık mod seçeneğini tüm masaüstü kullanıcılarına sundu

    Aylarca süren testlerden sonra, Facebook'un yeni tasarımı nihayet tüm masaüstü kullanıcılarıyla buluştu. Şirket, karanlık modla birlikte birçok özellik getirdi.
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, karanlık mod seçeneğini tüm masaüstü kullanıcılarına sundu
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    Sosyal medya devi Facebook artık uygulamanın masaüstü sürümü için karanlık modu kullanıma sundu. Yıllar geçtikçe, karanlık mod; Reddit, Youtube, WhatsApp daha fazlası dahil olmak üzere çoğu mobil uygulamada temel bir unsur oldu ancak şirketler artık masaüstü uygulamaları için de karanlık modu kullanıyor gibi görünüyor. Facebook yaptığı açıklamada, “Karanlık mod ile birlikte yeni sürükleyici düzen, Watch'ta video izlemeyi harika bir deneyim haline getiriyor.” dedi.

    Facebook, yeni tasarımı ilk olarak 2019'daki F8 geliştiricileri konferansında açıkladı ve  kullanıcıların küçük bir kısmının bu yılın başlarında yeni görünümü denemesine izin verdi .

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    Bu özellik ayrıca Facebook Messenger ve WhatsApp'ta da uygulandı. Masaüstü uygulamasındaki karanlık mod ayrıca daha akıcı gezinme ile uygulamanın görünümünü değiştirir. Karanlık modla gelen yeni sürümde daha ince bir Haber Akışı yer alıyor. Uygulamanın mobil sürümünde henüz güncelleme yok.

    Karanlık moda nasıl geçebiliriz?

    Şirket, karanlık modun yayınlanmasına ek olarak, Facebook'un yeniden tasarımının masaüstü sitesinde gezinmeyi geliştirerek videolar, oyunlar ve Gruplar gibi içerikleri aramayı kolaylaştırdığını belirtti. Ana sayfa ve sayfa geçişleri artık daha hızlı yükleniyor.

    Yeni tasarım ayrıca sosyal ağda; Etkinlikler, Sayfalar, Gruplar ve reklamlar oluşturmayı da kolaylaştırıyor. Kullanıcılar yeni bir Grubu kurmadan önce önizleme yapabilecek ve ayrıca mobil uygulamada nasıl görüneceğine bakabilecekler.

    Ayrıca Bkz. "Araştırma, 'ölümcül' sıcaklık ve nem kombinasyonun ortaya çıktığını gösteriyor!"

    Yeni tasarımı açmak ve yeni moda geçmek için;

    1. Eski Facebook ayarları menüsünü açmak için üst menü çubuğunun sonundaki aşağı oka tıklayın.
    2. "Yeni Facebook'a geç" i tıklayın.
    3. Aynı aşağı oku tıklayın ve karanlık modu kapalı durumundan açık konuma getirin.


    https://www.theverge.com/21252289/facebook-desktop-redesign-web-dark-mode-how-to-available Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    serkandemir993 3 gün
    ben bulamadım bana gelmedi galiba daha . Herkese gelmiş diyor ama
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    Hyper-X (Emre Özkardeşler) 4 gün
    Bana da halen gelmedi. Bakalım, bekleyip görecez.
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    deliliktir (Muhammed Kurnaz) 6 gün
    Haber akışı kısmının daraltılmasını sevemedim. Sol tarafta gruplar vs. sürekli dikkat çekiyor. Acaba daha fazla sitede kalınması istendiği için mi bu yol tercih edildi bilemedim.
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    Paetzold (R S) 6 gün
    Hangi uygulamada karanlık mod varsa görünce geçiyorum direk. Bunca zaman gözler boşa yorulmuş.
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    blue7 6 gün
    Böyle diyor Yeni Facebook'a geçiş yap diyince.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    mansurmarsak (mansur akın) 6 gün
    Bende görünmüyor öyle bir seçenek nasıl geçeceğiz?
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    cotanak2826 (Bahtiyar Ergülü) 6 gün mansurmarsak
    Tüm kullanıcılara ulaşması birkaç gün alabilir. 🙂
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 gün
    Yeni arayüz bildiğin tablet hissi veriyor beğenmedim ben.
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    YOURMOVE 6 gün Galatas4ray
    İnsanlar mobile odaklanıyor. Facebook, twitter, instagram vb. platformların arayüzü mobil veyahut tablet içerikli cihazlara göre ayarlanıyor ve öyle geliştirilmeye devam ediyor.
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