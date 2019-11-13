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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD yasaklarına rağmen büyüyen Huawei, çalışanlarına 286 milyon dolar ikramiye dağıtacak

    Çinli telekomünikasyon devi Huawei, ABD'nin uyguladığı yasaklara rağmen büyümesini sürdürdüğü için, dünya genelindeki çalışanlarına 286 milyon dolar ikramiye dağıtacağı belirtildi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD yasaklarına rağmen büyüyen Huawei, çalışanlarına 286 milyon dolar ikramiye dağıtacak
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    2019 yılının Huawei açısından son derece zor geçtiğini söylemek mümkün. ABD'nin uyguladığı ticaret yasağı, şirketin geleceğinin nasıl olacağını  tartışmaya açsa da, Huawei tüm yaşananlara rağmen akıllı telefon ve kablosuz ağ pazarında büyümeye devam etti. Şirket bu başarısının sebebi olan çalışanlarını ise ödüllendirmeye hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı"

    190 binin üzerinde çalışanı var

    Huawei, üstün başarı gösterdikleri gerekçesiyle 170 ülkedeki 190 binden fazla personeline toplamda 286 milyon dolarlık ikramiye dağıtacak. Şirketten sızan bilgilere göre C'nin üzerinde performans notuna sahip ve herhangi bir ihlalleri bulunmayan Huawei çalışanları Ekim ayında, maaşlarına eşit bir ikramiye ile ödüllendirilecekler.

    ABD yasaklarına rağmen büyüyen Huawei, çalışanlarına 286 milyon dolar ikramiye dağıtacak
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    Huawei'nin yeni akıllı telefon satışları ulusal pazarlarda sıkıntılı gibi görünse de, Çin pazarında son derece iyi bir performans gösterdi. Zira yılın üçüncü çeyreğinde yüksek satış rakamlarına ulaşan şirket, yıllık bazda yüzde 28 büyüme kaydetti. Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemde Huawei ile işbirliği yapmak isteyen şirketlere özel ticaret lisansı vermesi de gündemde ve bu durumun Huawei satışlarını daha da yukarı çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor.



    https://www.gsmarena.com/huawei_to_give_its_staff_286_million_in_bonuses_for_persevering_through_the_us_trade_ban-news-40063.php Yorum Yaz
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    koyunsayar 1 hf. en beğenilen
    Yıkılmadık ayaktayız demeye çalışıyorlar ama Çin dışında kesinlikle yikildilar.
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    o8 1 hf.
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    Krandei 1 hf.
    Hesaplama kahramaniniz burda! Kisi basi 1500 dolara geliyor. Arz ederim
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    CoreXXX 1 hf.
    sanırım amerika engellemese 5 kat daha büyürdü bu şirket. mantar gibiler :)
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    cengiz7 1 hf.
    Sempatik görünme cabaları mı dersiniz :D Belki de büyük çoğunu yönetici kesimine dağıtırlar
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kominikasyon değil komünikasyon
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    koyunsayar 1 hf. en beğenilen
    Yıkılmadık ayaktayız demeye çalışıyorlar ama Çin dışında kesinlikle yikildilar.
    Yanıtla +5
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