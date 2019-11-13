ABD yasaklarına rağmen büyüyen Huawei, çalışanlarına 286 milyon dolar ikramiye dağıtacak

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2019 yılının Huawei açısından son derece zor geçtiğini söylemek mümkün. ABD'nin uyguladığı ticaret yasağı, şirketin geleceğinin nasıl olacağını tartışmaya açsa da, Huawei tüm yaşananlara rağmen akıllı telefon ve kablosuz ağ pazarında büyümeye devam etti. Şirket bu başarısının sebebi olan çalışanlarını ise ödüllendirmeye hazırlanıyor.

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190 binin üzerinde çalışanı var

Huawei, üstün başarı gösterdikleri gerekçesiyle 170 ülkedeki 190 binden fazla personeline toplamda 286 milyon dolarlık ikramiye dağıtacak. Şirketten sızan bilgilere göre C'nin üzerinde performans notuna sahip ve herhangi bir ihlalleri bulunmayan Huawei çalışanları Ekim ayında, maaşlarına eşit bir ikramiye ile ödüllendirilecekler.

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Huawei'nin yeni akıllı telefon satışları ulusal pazarlarda sıkıntılı gibi görünse de, Çin pazarında son derece iyi bir performans gösterdi. Zira yılın üçüncü çeyreğinde yüksek satış rakamlarına ulaşan şirket, yıllık bazda yüzde 28 büyüme kaydetti. Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemde Huawei ile işbirliği yapmak isteyen şirketlere özel ticaret lisansı vermesi de gündemde ve bu durumun Huawei satışlarını daha da yukarı çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_to_give_its_staff_286_million_in_bonuses_for_persevering_through_the_us_trade_ban-news-40063.php