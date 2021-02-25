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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, platformlarında çocuk istismarını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor

    Çocuk istismarının önüne geçmeye yönelik çalışmalar yürüten Facebook, platformlarına yeri araçlar entegre ederek istismarı durdurmayı ve kontrol altına almayı amaçlıyor.
    25 Şubat 2021, 00:00 (2 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, platformlarında çocuk istismarını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor
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    Facebook, çocuklara yönelik istismar içeren fotoğraf ve video aramalarını sınırlamayı ve bu tür içeriklerin paylaşılmasını önlemeyi amaçlayan yeni araçları test ediyor. Test edilen özellikler arasında güncellenmiş uyarılar, geliştirilmiş otomatik uyarılar ve yeni raporlama araçları yer alıyor.

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    Açılır pencere ile yeni uyarılar ve detaylı raporlama

    Facebook, süreçlerini iyileştirmek amacıyla bu tür bir paylaşımın arkasındaki nedenleri belirlemek için daha önce tespit ettiği ve yetkililere bildirdiği tüm çocuk istismar içeriğine ilişkin bir çalışma yaptığını söyledi. Şirket, yalnızca 2020 yılında Temmuz'dan Eylül'e kadar en az 13 milyon zararlı görüntü tespit ettiklerini belirtti.

    Özelliklerden ilkinde, kullanıcılar çocuk istismarıyla ilişkili terimleri aradığında görünen bir açılır pencere ile davranışı değiştirmek için insanlara yardım aramaları için öneriler içeriyor.

    Facebook, platformlarında çocuk istismarını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor
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    Başka bir araç, kullanıcıları kötüye kullanım amaçlı içeriği paylaşmaya çalışan hesaplarını devre dışı bırakabileceği konusunda bilgilendirerek bu tür içeriğin yayılmasını durdurmayı amaçlıyor.

    Facebook Küresel Güvenlik Başkanı Antigone Davis: "Uygulamalarımızı çocuklara zarar vermek için kullanmak iğrenç ve kabul edilemez. Çocuk istismarıyla mücadeleye yönelik sektör lideri çabalarımız, istismarı önlemeye, politikalarımızı ihlal eden içeriği tespit edip bildirmeye ve çocukların güvenliğini sağlamak için uzmanlar ve yetkililerle birlikte çalışmaya odaklanmaktadır." ifadelerinde bulundu.

    Facebook ayrıca çocuk güvenliği politikalarını ve raporlama araçlarını da güncelledi. Şirket, Facebook ve Instagram'da daha hızlı müdahale için "Çıplaklık ve Cinsel Aktivite" kategorisi altında "Bir çocuğu içeriyor" seçeneğini ekledi.



    Kaynakça https://www.engadget.com/facebook-child-exploitation-tools-185820944.html https://about.fb.com/news/2021/02/preventing-child-exploitation-on-our-apps/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gruplarda öyle iğrenç olaylar dönüyor ki adamlar bile engel olamıyor
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    Z zeusoftech (Gürhan Çakmak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Twitter'ın da bu konuda adımlar atması gerekiyor keza gündem olan hashtage tıkladığınızda bile öyle içeriklere denk gelme ihtimaliniz var.
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