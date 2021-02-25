Facebook, platformlarında çocuk istismarını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor

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Facebook, çocuklara yönelik istismar içeren fotoğraf ve video aramalarını sınırlamayı ve bu tür içeriklerin paylaşılmasını önlemeyi amaçlayan yeni araçları test ediyor. Test edilen özellikler arasında güncellenmiş uyarılar, geliştirilmiş otomatik uyarılar ve yeni raporlama araçları yer alıyor.

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Açılır pencere ile yeni uyarılar ve detaylı raporlama

Facebook, süreçlerini iyileştirmek amacıyla bu tür bir paylaşımın arkasındaki nedenleri belirlemek için daha önce tespit ettiği ve yetkililere bildirdiği tüm çocuk istismar içeriğine ilişkin bir çalışma yaptığını söyledi. Şirket, yalnızca 2020 yılında Temmuz'dan Eylül'e kadar en az 13 milyon zararlı görüntü tespit ettiklerini belirtti.

Özelliklerden ilkinde, kullanıcılar çocuk istismarıyla ilişkili terimleri aradığında görünen bir açılır pencere ile davranışı değiştirmek için insanlara yardım aramaları için öneriler içeriyor.

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Başka bir araç, kullanıcıları kötüye kullanım amaçlı içeriği paylaşmaya çalışan hesaplarını devre dışı bırakabileceği konusunda bilgilendirerek bu tür içeriğin yayılmasını durdurmayı amaçlıyor.

Facebook Küresel Güvenlik Başkanı Antigone Davis: "Uygulamalarımızı çocuklara zarar vermek için kullanmak iğrenç ve kabul edilemez. Çocuk istismarıyla mücadeleye yönelik sektör lideri çabalarımız, istismarı önlemeye, politikalarımızı ihlal eden içeriği tespit edip bildirmeye ve çocukların güvenliğini sağlamak için uzmanlar ve yetkililerle birlikte çalışmaya odaklanmaktadır." ifadelerinde bulundu.

Facebook ayrıca çocuk güvenliği politikalarını ve raporlama araçlarını da güncelledi. Şirket, Facebook ve Instagram'da daha hızlı müdahale için "Çıplaklık ve Cinsel Aktivite" kategorisi altında "Bir çocuğu içeriyor" seçeneğini ekledi.

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