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Sahte hesaplar Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarının bir parçası haline gelmiş durumda. Wired tarafından hazırlanan bir rapor sosyal medya şirketlerinin dezenformasyon, spam veya propaganda amaçlı açılan bu hesaplardan bile gelir elde ettiğini gözler önüne serdi.

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Meta'nın sahte Facebook hesaplarından 30.3 milyon dolardan fazla para kazandığı ortaya çıktı. Temmuz 2018 ile Nisan 2022 arasında elde edildiği belirtilen bu gelirin, platformdaki sahte hesap ağları tarafından yayınlanan reklamlarla doğrudan ilişkili olduğu ifade ediliyor.

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Rusya ilk sırada

Meta'nın CIB olarak tanımladığı ağlardan gelen reklamların büyük çoğunluğunu Rusya oluşturuyor. Şirket yöneticisi Margarita Franklin, böyle bir eylem tespit edildiğinde söz konusu hesaplar kapatılsa da şirketin reklam paralarını iade etmediğini doğruladı.

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Facebook sahte hesaplardan 30 milyon dolar gelir elde etti