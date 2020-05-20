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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook Shops ile kendi vitrininizi oluşturun

    Facebook Shops sayesinde işletmeler Facebook üzerinde kendi vitrinlerini oluşturabilecekler. Böylece pek çok ürünü doğrudan tüketiciye ulaştırma şansı olacak.
    7 sa.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook Shops ile kendi vitrininizi oluşturun
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    Dünyanın en büyük sosyal ağı olmasının avantajını kullanan Facebook gerek sayfalar gerekse Marketplace gibi bileşenlerle e-ticaret alanında da önemli hamleler yapmıştı. Şimdi ise daha ciddi bir adım atıyor.

    Facebook Shops neler sunuyor?

    Facebook Shops işletmelerin sosyal ağ içerisinde bir vitrin oluşturmalarına yardımcı oluyor. Facebook üzerinde paylaşmak istedikleri kataloglarını hazırlayan işletmeler, çeşitli kapak görselleri ve renklerle vitrinlerini özelleştirebiliyor.

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    Facebook Shops tamamen ücretsiz bir hizmet ve işletmelerinin reklamını yapmak isteyen kullanıcılardan dolaylı olarak para kazanmış olacak. Facebook Shops bileşeni işletmenin kendi sayfasında yer alacak veya kullanıcılar keşfetme yoluyla da vitrine erişebilecekler.

    İşletmeler ile iletişim kurmak isteyen kullanıcılar Messenger, WhatsApp veya Instagram Direct modülleri üzerinden mesaj gönderebilecekler. Böylece işletmeler pek çok platformdan müşteriye ulaşabilecek. Yakın dönemde sohbet üzerinden vitrinleri görmek ve sipariş vermek de mümkün olacak.

    Facebook Shops ile kendi vitrininizi oluşturun
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    Diğer taraftan işletmelerin kullanıcılar için farklı ödül programları başlatmasının da düşüncesi mevcut. Facebook ilerleyen dönemlerde projeyi hayata geçirmek için çözümler geliştiriyor.

    Facebook önümüzdeki haftalarda Instagram Shop adında bir sekmeyi de Instagram uygulamasına eklemeye hazırlanıyor. Kullanıcılar bu sekme ile doğrudan alış veriş yapabilecekler. Diğer taraftan Facebook ve Instagram canlı yayınlarında tanıtılan ürünlerin linklerini koymak veya Facebook Shop vitrinine yönlendirmek de yakın zamanda mümkün olacak.



    https://www.neowin.net/news/facebook-launches-facebook-shops-to-help-small-businesses-come-online Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkan_88 4 sa.
    Facebook kullanan kalmış hala ya . Benim bildiğim orta yaşın üstündekiler kullanıyor.
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    esmerbuyucu (E. B.) 45 dk. Furkan_88
    Kendi kendini çürütmüşsün. Hala kullanılıyor.
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    drjacob (... ) 6 sa.
    Türkiye’de aktif mi ? ( 5 senedir Facebook kullanmıyorum o yüzden bakamıyorum )
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