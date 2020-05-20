Facebook Shops ile kendi vitrininizi oluşturun

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Dünyanın en büyük sosyal ağı olmasının avantajını kullanan Facebook gerek sayfalar gerekse Marketplace gibi bileşenlerle e-ticaret alanında da önemli hamleler yapmıştı. Şimdi ise daha ciddi bir adım atıyor.

Facebook Shops neler sunuyor?

Facebook Shops işletmelerin sosyal ağ içerisinde bir vitrin oluşturmalarına yardımcı oluyor. Facebook üzerinde paylaşmak istedikleri kataloglarını hazırlayan işletmeler, çeşitli kapak görselleri ve renklerle vitrinlerini özelleştirebiliyor.

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Facebook Shops tamamen ücretsiz bir hizmet ve işletmelerinin reklamını yapmak isteyen kullanıcılardan dolaylı olarak para kazanmış olacak. Facebook Shops bileşeni işletmenin kendi sayfasında yer alacak veya kullanıcılar keşfetme yoluyla da vitrine erişebilecekler.

İşletmeler ile iletişim kurmak isteyen kullanıcılar Messenger, WhatsApp veya Instagram Direct modülleri üzerinden mesaj gönderebilecekler. Böylece işletmeler pek çok platformdan müşteriye ulaşabilecek. Yakın dönemde sohbet üzerinden vitrinleri görmek ve sipariş vermek de mümkün olacak.

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Diğer taraftan işletmelerin kullanıcılar için farklı ödül programları başlatmasının da düşüncesi mevcut. Facebook ilerleyen dönemlerde projeyi hayata geçirmek için çözümler geliştiriyor.

Facebook önümüzdeki haftalarda Instagram Shop adında bir sekmeyi de Instagram uygulamasına eklemeye hazırlanıyor. Kullanıcılar bu sekme ile doğrudan alış veriş yapabilecekler. Diğer taraftan Facebook ve Instagram canlı yayınlarında tanıtılan ürünlerin linklerini koymak veya Facebook Shop vitrinine yönlendirmek de yakın zamanda mümkün olacak.

https://www.neowin.net/news/facebook-launches-facebook-shops-to-help-small-businesses-come-online

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