Facebook şifrelerini çalan trojan 100 bin Android cihaza bulaştı

Akıllı telefonunuza Craftsart Cartoon Photo Tool adlı bir uygulama indirdiryseniz sosyal medya hesap bilgilerinizi kaptırmış olabilirsiniz. Zira söz konusu uygulama Facebook kullanıcı bilgilerini çalan FaceStealer adlı bir trojan içeriyor.
Ne yazık ki Google PlayStore'da kötü amaçlı uygulamalarla karşılaşmak neredeyse sıradan bir hale geldi. Craftsart Cartoon Photo Tools bunun son örneklerinden biri. Daha da kötüsü 100 binden fazla mobil cihaza bulaşmış olması.
Facebook'ta oturum açmanızı istiyor
Fotoğraflarınızı karikatüre dönüştürmeyi vadeden uygulamayı yükledikten sonra, birçok benzer uygulamada olduğu gibi Facebook hesabınıza giriş yapmanız isteniyor. Elbette ki burada ekrana gelen Facebook oturum açma formu sahte.
Söz konusu ekranda girilen kullanıcı adı ve şifre bilgileri direkt olarak bilgisayar korsanlarının kontrolündeki bir sunucuya iletiliyor. Craftsart Cartoon Photo Tools daha düne kadar Google PlayStore'da mevcuttu. Ancak bugün itibarıyla mağazadan kaldırıldı.
Her zaman olduğu gibi bu olay da Google Play Store'daki hiçbir uygulamaya körü körüne güvenmemek gerektiği ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Tebrikler böyle zeki mühendislrere
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara