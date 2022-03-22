Facebook şifrelerini çalan trojan 100 bin Android cihaza bulaştı

Akıllı telefonunuza Craftsart Cartoon Photo Tool adlı bir uygulama indirdiryseniz sosyal medya hesap bilgilerinizi kaptırmış olabilirsiniz. Zira söz konusu uygulama Facebook kullanıcı bilgilerini çalan FaceStealer adlı bir trojan içeriyor.

Microsoft Defender, Office güncellemesini tehdit olarak algıladı 3 gün önce eklendi

Ne yazık ki Google PlayStore'da kötü amaçlı uygulamalarla karşılaşmak neredeyse sıradan bir hale geldi. Craftsart Cartoon Photo Tools bunun son örneklerinden biri. Daha da kötüsü 100 binden fazla mobil cihaza bulaşmış olması.

Tam Boyutta Gör

Facebook'ta oturum açmanızı istiyor

Fotoğraflarınızı karikatüre dönüştürmeyi vadeden uygulamayı yükledikten sonra, birçok benzer uygulamada olduğu gibi Facebook hesabınıza giriş yapmanız isteniyor. Elbette ki burada ekrana gelen Facebook oturum açma formu sahte.

Tam Boyutta Gör

Söz konusu ekranda girilen kullanıcı adı ve şifre bilgileri direkt olarak bilgisayar korsanlarının kontrolündeki bir sunucuya iletiliyor. Craftsart Cartoon Photo Tools daha düne kadar Google PlayStore'da mevcuttu. Ancak bugün itibarıyla mağazadan kaldırıldı.

Her zaman olduğu gibi bu olay da Google Play Store'daki hiçbir uygulamaya körü körüne güvenmemek gerektiği ortaya koyuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Facebook şifrelerini çalan uygulama 100 bin kez indirildi