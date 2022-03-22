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    Facebook şifrelerini çalan trojan 100 bin Android cihaza bulaştı

    Fotoğraflarınızı karikatüre dönüştürmeyi vadeden Craftsart Cartoon Photo Tool uygulamasının, Facebook kullanıcı bilgilerini çalan bir trojan içerdiği tespit edildi.
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    Facebook şifrelerini çalan uygulama 100 bin kez indirildi

    Akıllı telefonunuza Craftsart Cartoon Photo Tool adlı bir uygulama indirdiryseniz sosyal medya hesap bilgilerinizi kaptırmış olabilirsiniz. Zira söz konusu uygulama Facebook kullanıcı bilgilerini çalan FaceStealer adlı bir trojan içeriyor.

    Ne yazık ki Google PlayStore'da kötü amaçlı uygulamalarla karşılaşmak neredeyse sıradan bir hale geldi. Craftsart Cartoon Photo Tools bunun son örneklerinden biri. Daha da kötüsü 100 binden fazla mobil cihaza bulaşmış olması.

    Facebook şifrelerini çalan uygulama 100 bin kez indirildi
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    Facebook'ta oturum açmanızı istiyor

    Fotoğraflarınızı karikatüre dönüştürmeyi vadeden uygulamayı yükledikten sonra, birçok benzer uygulamada olduğu gibi Facebook hesabınıza giriş yapmanız isteniyor. Elbette ki burada ekrana gelen Facebook oturum açma formu sahte.

    Facebook şifrelerini çalan uygulama 100 bin kez indirildi
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    Söz konusu ekranda girilen kullanıcı adı ve şifre bilgileri direkt olarak bilgisayar korsanlarının kontrolündeki bir sunucuya iletiliyor. Craftsart Cartoon Photo Tools daha düne kadar Google PlayStore'da mevcuttu. Ancak bugün itibarıyla mağazadan kaldırıldı.

    Her zaman olduğu gibi bu olay da Google Play Store'daki hiçbir uygulamaya körü körüne güvenmemek gerektiği ortaya koyuyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 17 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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