Microsoft'un kendi antivirüs programı Office güncellemesini fidye yazılımı olarak algıladı

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Windows'taki yerleşik antivirüs çözümü Microsoft Defender, kurumsal müşterilere kötü bir sürpriz yaptı. 16 Mart'ta yayınlanan Microsoft Office güncellemesini fidye yazılımı olarak algılayarak sistem yöneticilerini şoka uğrattı.

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Microsoft Office program paketi için güncellemeleri yüklemeye çalışırken, antivirüs yazılımının sürece müdahale ederek kullanıcıları fidye yazılımı tehlikesi konusunda uyardığı belirtiliyor. Elbette ki bu bir yanlış pozitifti.

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Hatalı kod neden oldu

Microsoft tarafından yapılan açıklamada "16 Mart sabahından itibaren müşteriler dosya sisteminde fidye yazılımıyla ilgili bir dizi "yanlış pozitif" algılamayla karşılaşmış olabilir. Kısa süre önce dağıtılan bir güncellemenin, hiçbir sorun yokken uyarıların tetiklenmesine neden olan bir kod sorununa yol açtığı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Yazılım devi, kurumsal müşterilerden çok sayıda şikayet aldıktan sonra ilgili problemin şirket mühendisleri tarafından giderildiği belirtti. Yapılan acil müdahalenin ardından Defender'ın artık Office güncellemelerini fidye yazılımı olarak algılamadığı bildirildi.

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Microsoft Defender, Office güncellemesini tehdit olarak algıladı