Fujitsu'dan 689 gram ağırlığında dizüstü bilgisayar: UH-X/H1

Fujitsu UH-X/H1'de 1920 × 1200 çözünürlük sunan 14 inç IPS ekran, Intel Core i7-1355U işlemci, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB SSD PCIe 4.0 sürücü bulunuyor. Kapak bölümü karbon fiberden, alt kısmı magnezyum-lityum alaşımdan, klavye ise magnezyum alaşımdan yapıldı.
Fiyat etiketi de belli oldu
Dizüstü bilgisayarda USB 3.1 Type-C, USB 3.0, HDMI, Gigabit Ethernet bağlantı arayüzlerine yer verilmiş durumda. Ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.1 desteği de var. Şirkete göre cihaz yaklaşık 11 saat pil ömrü sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?