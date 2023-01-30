Fujitsu'dan 689 gram ağırlığında dizüstü bilgisayar: UH-X/H1

Tam Boyutta Gör Fujitsu, anavatanı Japonya'da Intel'in en yeni 13. nesil Intel Core işlemcisiyle donatılmış yeni UH-X/H1 dizüstü bilgisayarını tanıttı. Sadece 689 gram ağırlığa sahip cihaz piyasadaki en hafif dizüstü bilgisayarlardan biri oldu.

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Fujitsu UH-X/H1'de 1920 × 1200 çözünürlük sunan 14 inç IPS ekran, Intel Core i7-1355U işlemci, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB SSD PCIe 4.0 sürücü bulunuyor. Kapak bölümü karbon fiberden, alt kısmı magnezyum-lityum alaşımdan, klavye ise magnezyum alaşımdan yapıldı.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Dizüstü bilgisayarda USB 3.1 Type-C, USB 3.0, HDMI, Gigabit Ethernet bağlantı arayüzlerine yer verilmiş durumda. Ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.1 desteği de var. Şirkete göre cihaz yaklaşık 11 saat pil ömrü sunuyor.

Tam Boyutta Gör Fujitsu UH-X/H1 9 Mart'ta satışa sunulacak. Fiyat etiketi 1.850 dolar olarak açıklandı. Bu model şirketin ağırlığı önemli ölçüde azaltılmış ilk dizüstü bilgisayarı değil. Fujitsu geçen sene hafifliğiyle öne çıkan Lifebook WU-X/G2'yi piyasaya sürmüştü.

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