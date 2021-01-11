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    Facebook Türkiye’den WhatsApp güncellemesiyle ilgili resmi açıklama

    Facebook Türkiye, WhatsApp'ın yeni güvenlik koşulları hakkında bir basın duyurusu yayınladı. Yapılan güncellemeyle nelerin değiştiği ve Facebook ile ilişkisini açıkladı.
    11 dk. (Son Güncelleme: 7 dk.)
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Facebook Türkiye’den WhatsApp güncellemesiyle ilgili resmi açıklama
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    Gizlilik sözleşmesini değiştiren WhatsApp hakkındaki güvenlik tartışmaları sürüyor. Facebook Türkiye ekibi, yeni sözleşmeyle ilgili bir basın duyurusu paylaştı.  WhatsApp’ta güncelleme ile nelerin değişeceğini ve Türkiye’deki kullanıcılar için bunun ne anlama geldiği açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp’tan açıklama: Veri paylaşımı kuralımız değişmedi"

    Facebook Türkiye ekibinden yapılan açıklamada şu sözlere yer veriliyor:

    WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz.

    Bu güncelleme WhatsApp’ın Facebook ile olan ilişkisini nasıl etkiliyor?

    • Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
    • WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz.

    Facebook’un bu güncelleme ile WhatsApp mesajlarına erişimi olacak mı?

    • WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur.
    • Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder.
    • Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez.
    • Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir.

    Bu güncelleme Türkiye’deki kullanıcılar için ne anlama geliyor?

    Tüm kullanıcılar için olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar da yukarıda da belirtilen aynı gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam ediyor.  

    WhatsApp’ın bu güncellemedeki amacı nedir?

    • Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken, giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor.
    • Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz.
    • Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.
    • Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek.

    8 Şubat’ta ne olacak?

    • Güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor ve insanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
    • WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerekiyor.
    • WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmeleri mümkün olacaktır.


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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Windows10 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    - sözleşmeyi kabul edip etmeme ile ilgili bir seçenek yok.
    - kazara sözleşmeyi kabul eden kullanıcıların bunu geri alması için bir seçenek yok.

    bunun bu kadar ses getirmesinin sebebi sözleşmeler değil. ab insanı ile diğer bölge insanları arasında ayrımcılık yapılmasıdır.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 dk. ( Mesaj Silindi ) Windows10
    Silersin olur biter zaten alacağını almış bundan sonra almamasını takip etmemesini istiyorsan sil
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 30 sn. ( Mesaj Silindi ) Windows10
    Olayı özetlemişsiniz teşekkürler. Bunu idrak edebilirsek süreç çok kısa sürecek ve iletişimimizi alternatif uygulamaya taşıyacağız.



    2 gün önce gelmekte inat edenler teker teker geliyor. Annem ve babam hesabını sildiler. Bu tepki onların piyasada tek olmadığını hatırlatmak için bahane oldu. Veriyi herkes toplar, tekelleşmenin cezasını çeksinler artık. Bu nedir.





    Avrupa bile zaruri tutulmamasına rağmen Whatsapp'ı siliyor. Zuck, senden nefret ediyor bu insanlık.
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    darkaura 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu durumda ayni sozlesmenin neden avrupa birliginde uygulanmadigini aciklasin.
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kabul ediyoz mu etmiyozmu gençler?
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    the most important thing 6 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben ayıya dayı derim diyen okusun
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    frknaknc (Furkan Akıncı) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    At yalanı opuyum inanani
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çoktan bıraktık. Geri dönmemiz zor. Çok açıklama yaparsınız. Üniversite Telegram'a geçti.



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