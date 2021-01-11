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    WhatsApp’tan açıklama: Veri paylaşımı kuralımız değişmedi

    WhatsApp şefi Will Cathcart yaptığı açıklamada veri paylaşım kuralının değişmediğini dile getirirken ayrılma seçeneğinin kaldırılması tartışmalarına ise cevap vermedi.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp’tan açıklama: Veri paylaşımı kuralımız değişmedi
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    Geçtiğimiz hafta kullanıcı sözleşmesini güncelleyen ve tüm kullanıcıların veri paylaşımına izin vermesini zorunlu kılan WhatsApp nihayet bir açıklama yaptı ancak asıl iddialara bir cevap veremedi.

    Verileri hep paylaşılıyordu

    WhatsApp şefi Will Cathcart sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcı sözleşmesi güncellemesinin ağırlıklı olarak işletmelerle kullanıcılar arasındaki iletişimi düzenlediğini ve verilerin paylaşımı ile ilgili önceki kuralların aynen devam ettiğini dile getirdi.

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    Cathcart uçtan uca şifreleme teknolojilerinin aynen devam ettiğini ve hiç bir şekilde özel sohbetlerin veya görüşmelerin görünmediğini belirtiyor. Facebook da dahil hiç bir iştirak bu iletişime erişemiyor.

    Bununla birlikte Cathcart asıl soruya cevap verememiş gibi görünüyor. WhatsApp veri paylaşımı ilkeleri aslında değişmedi ve Cathcart bu konuda haklı. Tartışma konusu olan ise verileri paylaşmayı istemeyenler için bir seçenek sunulmaması.

    Önceki sözleşmelerde 30 gün içerisinde kullanıcı verileri paylaşma seçeneğini pasif hale getirebiliyordu. Yeni sözleşmede böyle bir seçenek olmaması WhatsApp kullanmak isteyen herkesin Facebook’a veri gönderilmesini kabul etmesi anlamına geliyor.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millet de Telegram ve BİP'e akın ediyor, sanki bunların veri paylaşım kuralları farklıymış gibi, BİP'in sözleşmesinde verilerinizi üçüncü taraflarla bile paylaşacağı açıkça yazıyor.
    Millet de Telegram ve BİP'e akın ediyor, sanki bunların veri paylaşım kuralları farklıymış gibi, BİP'in sözleşmesinde verilerinizi üçüncü taraflarla bile paylaş...
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    4 Yanıt Yanıtla +56
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    Stanislas Xavier (Evren ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    @Bloodin
    Telegram görece temiz, bu tabloda telefon numarası istiyor görünse de, numara olmadan da hesap açmanız mümkün. En kötüsü yerli Bip. Dikkat edin bu tablo uygulamanın istediği izinleri değil, kullanıcı sözleşmesinde onlar tarafından kullanılacağı belirtilen kişisel verili gösteriyor.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    @Bloodin Telegram görece temiz, bu tabloda telefon numarası istiyor görünse de, numara olmadan da hesap açmanız mümkün. En kötüsü yerli Bip. Dikk...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Avrupa ya farklı Türkiye ye farklı sözleşme sunmuyorsa sıkıntı yok.
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    neilblack (n k) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa'da çıkan yasaların Türkiye'de çıkmamasinin en büyük sebebi , insanları serverların Türkiye'de olduğu programlara kaydırmak.

    Yok bip yok dedi vs . Böylece tüm bilgilere istedikleri an ulaşabilecekler.

    Ben hiçbir uygulamanın uzun süreli wp etkisi yaratabileceğini düşünmüyorum.

    İnsanlar bolundu , telegram Signal bip dedi vs. Bu programların hepsini tele yukleyemem. Zaten gruplardan çıkmak istiyordum bahane olur.

    Sonrasi sms.
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    DH Misafiri 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Firma zaten geçmişten sabıkalı. Sekiz şubata kadar süre verdim. Tükürdüklerini yalamazlarsa sileceğim.
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    IIExtraLifeXC 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vaaay gidere gider ha! Sevdim bu Mark oğlanı. :)
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    Kamece (Neo X) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben aradım ancak bulamadım, aslında şu Bip, Telegram, Whatsap kullanıcı sözleşmelerini bir hayırsever bulsa da yapıştırsa okusak hep beraber.
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    neytullah1 (Emre Sonmez) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne bip ne signal nede diğerleri en iyisi telegram onunda tek bir sıkıntısı varmış onada çare üretirler heralde
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    frknaknc (Furkan Akıncı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kulanmayin zorunda değilsiniz gevşeklerin uygupamasimi
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    1ses1 (hasan türk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bedeva uygulama ne bekliyordunuz. En fazla sinirlenir çıkarsınız sonra tekrar yüklersiniz. Durum bu kadar basit.
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    İburakonal (Burak Önal) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Veri paylaşımı konusunda en iyisi signal
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    Barni Moloztaş (Eren ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hepsi bilgileri alıyor zaten hiçbirini kullanmayalım o zaman millet bir de silmeye başlamış Diğerleri farklı sanki
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) Barni Moloztaş
    Hangi bilgileri aldıklarına gördünüz de böyle konuşuyorsunuz,kodlarını gördünüz mü? Edward Snowden bile ben signal kullanıyorum dedi.

    Bedava olunca ürün sizsiniz diyorsunuz fakat Signal'in veya Linux gibi kuruluşlarını kar gütmediğini unutuyorsunuz. Temel olarak bağış üzerine kurulu şirketlerden bahsediyoruz. Mesela Linux'un sizin verilerinizi topladığına inanıyor musunuz. Ama bakın para ödediğimiz windows cia gibi istihbarat topluyor?
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    phasan 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Viber kullanıyorum bir tik daha iyi
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