WhatsApp’tan açıklama: Veri paylaşımı kuralımız değişmedi

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Geçtiğimiz hafta kullanıcı sözleşmesini güncelleyen ve tüm kullanıcıların veri paylaşımına izin vermesini zorunlu kılan WhatsApp nihayet bir açıklama yaptı ancak asıl iddialara bir cevap veremedi.

Verileri hep paylaşılıyordu

WhatsApp şefi Will Cathcart sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcı sözleşmesi güncellemesinin ağırlıklı olarak işletmelerle kullanıcılar arasındaki iletişimi düzenlediğini ve verilerin paylaşımı ile ilgili önceki kuralların aynen devam ettiğini dile getirdi.

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Cathcart uçtan uca şifreleme teknolojilerinin aynen devam ettiğini ve hiç bir şekilde özel sohbetlerin veya görüşmelerin görünmediğini belirtiyor. Facebook da dahil hiç bir iştirak bu iletişime erişemiyor.

Bununla birlikte Cathcart asıl soruya cevap verememiş gibi görünüyor. WhatsApp veri paylaşımı ilkeleri aslında değişmedi ve Cathcart bu konuda haklı. Tartışma konusu olan ise verileri paylaşmayı istemeyenler için bir seçenek sunulmaması.

Önceki sözleşmelerde 30 gün içerisinde kullanıcı verileri paylaşma seçeneğini pasif hale getirebiliyordu. Yeni sözleşmede böyle bir seçenek olmaması WhatsApp kullanmak isteyen herkesin Facebook’a veri gönderilmesini kabul etmesi anlamına geliyor.

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