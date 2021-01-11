WhatsApp’tan açıklama: Veri paylaşımı kuralımız değişmedi

Geçtiğimiz hafta kullanıcı sözleşmesini güncelleyen ve tüm kullanıcıların veri paylaşımına izin vermesini zorunlu kılan WhatsApp nihayet bir açıklama yaptı ancak asıl iddialara bir cevap veremedi.
Verileri hep paylaşılıyordu
WhatsApp şefi Will Cathcart sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcı sözleşmesi güncellemesinin ağırlıklı olarak işletmelerle kullanıcılar arasındaki iletişimi düzenlediğini ve verilerin paylaşımı ile ilgili önceki kuralların aynen devam ettiğini dile getirdi.İlginizi Çekebilir WhatsApp, BiP, Telegram, Signal: Hangi uygulama hangi verileri istiyor?
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Cathcart uçtan uca şifreleme teknolojilerinin aynen devam ettiğini ve hiç bir şekilde özel sohbetlerin veya görüşmelerin görünmediğini belirtiyor. Facebook da dahil hiç bir iştirak bu iletişime erişemiyor.
Bununla birlikte Cathcart asıl soruya cevap verememiş gibi görünüyor. WhatsApp veri paylaşımı ilkeleri aslında değişmedi ve Cathcart bu konuda haklı. Tartışma konusu olan ise verileri paylaşmayı istemeyenler için bir seçenek sunulmaması.
Önceki sözleşmelerde 30 gün içerisinde kullanıcı verileri paylaşma seçeneğini pasif hale getirebiliyordu. Yeni sözleşmede böyle bir seçenek olmaması WhatsApp kullanmak isteyen herkesin Facebook’a veri gönderilmesini kabul etmesi anlamına geliyor.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Telegram görece temiz, bu tabloda telefon numarası istiyor görünse de, numara olmadan da hesap açmanız mümkün. En kötüsü yerli Bip. Dikkat edin bu tablo uygulamanın istediği izinleri değil, kullanıcı sözleşmesinde onlar tarafından kullanılacağı belirtilen kişisel verili gösteriyor.