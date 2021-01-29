Facebook'un bağımsız yazarlar için haber bülteni araçları geliştirdiği bildirildi

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The New York Times'ın bir haberine göre Facebook, platformda yanlış haberlerin yer almasının önüne geçilmesi amacıyla yeni haber bülteni araçları sunmayı planlıyor. Bağımsız gazeteciler ve yazarlar için düşünülen sistemin bu yaz sunulmaya başlanması bekleniyor. Şirket bu yeni sistem ile özellikle bağımsız çalışan gazeteciler ve yazarlar için gelir kapısı oluşturmayı amaçlıyor.

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Ücretli abonelik sistemi ile para kazanılacak

The New York Times, Facebook'un yeni girişiminin, sosyal medya platformuyla ortak bir şekilde çalışacağını ve yazarların, Facebook'ta takipçi sayısını artırmasına, e-posta listelerini düzenlemelerine ve ücretli abonelik sistemiyle para kazanmalarına olanak tanıyacağını bildirdi.

Facebook'un yeni girişimi Facebook Gazetecilik Projesi'ne eklenerek bu projenin altında hizmet verecek. Özellikle yerel haberler yapan gazetecilerin, haberlerini daha fazla insana duyurmalarının önü açılacak.

The New York Times 'a açıklamalarda bulunan Facebook küresel haber ortaklıkları başkan yardımcısı Campbell Brown: "Çevrimiçi işletmeler ve izleyiciler oluşturan bağımsız gazetecileri ve uzmanları desteklemek için daha fazlasını yapmak istiyoruz. Facebook Haberleri ve abonelikler gibi oluşturduğumuz haber ürünlerinden yararlanmalarına yardımcı olmanın yollarını araştırırken, aynı zamanda gazetecilerin halihazırda yararlı buldukları şeyleri tamamlayacak yeni araçlar geliştiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

https://www.theverge.com/2021/1/29/22255876/facebook-newsletter-tools-independent-journalists-writers-substack-revue

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