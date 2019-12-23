Facebook'un kripto para birimi Libra'daki belirsizlik sürüyor

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Facebook'un adeta yılan hikayesine dönen kripto para birimi Libra'nın geleceği belirsiz. Daha önce birçok şirketin ayrıldığı ve büyük kan kaybının yaşandığı Libra Projesi'nin ertelenmesi ile gündeme gelmişti.

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Gelecek yıl piyasaya sürülebilir

Libra yönetim kurulu üyelerinden Patrick Ellis'in Reuters'e yaptığı açıklamalar, Facebook'un dijital para birimi ile ilgili net bir planının olmadığını ortaya koyuyor. Ellis, Libra'nın geleceğinin yasa düzenleyicilerle yapılan görüşmelerin sonucuna bağlı olduğunu belirtirken: "Bu aşamada pazarlar, ürünler veya bunların nasıl uygulanacağı konusunda net bir strateji yok." ifadelerini kullandı.

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Libra'nın yaklaşık 2,4 milyar Facebook kullanıcısından destek alma ihtimali, yeni para biriminin küresel finansal sistemi kökten değiştirebileceği korkusu en büyük endişe kaynaklarından biri olarak gösteriliyor. Daha önce, proje yönetimi, düzenleyicilerin engelleri nedeniyle, Haziran 2020 için planlanan lansmanın ertelenebileceğini belirtmişti. Ancak Ellis, dijital para biriminin gelecek yıl çalışmaya başlayabileceğini belirtiyor. Libra Projesi'ne katılmak için en az 10 milyon dolar yatırılması gerekirken, Ellis'in açıklamalarına göre şimdilik Facebook dışında kimse projeye para yatırmış değil. Katkıların önümüzdeki yılın ilk veya ikinci çeyreğinde yapılması bekleniyor.

https://www.livebitcoinnews.com/patrick-ellis-there-is-no-strategy-behind-libra/