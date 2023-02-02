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    Anlık Bildirim

    Her dört kişiden biri: Facebook’un kullanıcı sayısı 2 milyar oldu

    Görünüşe göre Facebook, Meta’nın devasa işten çıkarmalarından çok fazla etkilenmemiş. Zira sosyal medya platformu Facebook, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.
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    facebook kullanıcı sayısı ne kadar 2023 Tam Boyutta Gör
    Facebook neredeyse 20 yıldır aramızda ve hala büyüyor. Meta, dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladığı sırada dev sosyal ağı Facebook hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Aktarılanlara göre Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı ilk kez 2 milyar kişiye ulaşmış durumda. Bu arada Facebook'un aylık 2 milyar kullanıcı sayısına ise 2017'de ulaşmıştı.

    Facebook, 2 milyar kullanıcıya ulaştı

    Facebook kullanıcı sayısı 2 milyar Tam Boyutta Gör
    Facebook, günlük 2 milyar kullanıcıya ulaşan ilk Meta'ya ait platform değil zira WhatsApp birkaç ay önce 2 milyar kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak Meta, son aylarda işinde önemli kesintiler yapmış olsa da şirketin en büyük reklam geliri kaynağının büyümeye devam etmesi son derece önemli.

    Meta, 11.000’den fazla kişiyi işten çıkarıyorken bir yeniden yapılanma içerisine girmiş bulunuyor. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, 2023 yılını “verimlilik yılı” olarak gördüklerini dile getirdi.

    Meta, üretken yapay zekaya odaklanacak

    Öte yandan Meta’nın 2022'nin son çeyreğine ilişkin 32,2 milyar dolarlık geliri, geçen yıla göre yüzde 4 düşmesine rağmen yine de beklenenden biraz daha iyi. Son çeyrekte elde edilen net gelir ise yüzde 55 düşerek 4,6 milyar dolara geriledi. Yılın tamamında ise Meta, yüzde 1 düşüşle 116,6 milyar dolar gelir, yüzde 41 düşüşle 23,2 milyar dolar net gelir elde etti.

    Bununla birlikte Zuckerberg, Meta'nın verimliliğe öncelik verdiği için kesintiler yapmaya devam edeceğini öne sürüyor: "Performans göstermeyen veya artık çok önemli olmayabilecek projeleri kesmek konusunda daha proaktif olacağız.”

    CEO ayrıca üretken yapay zeka projelerinin önümüzdeki yıl Meta için bir öncelik olacağını söyledi. Ek olarak Meta ayrıca metaverse yatırımlarında büyük miktarlarda para kaybetmeye devam ediyor. Meta'nın bildirdiğine göre VR, AR ve metaverse projelerinden sorumlu bölüm olan Reality Labs, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 4,3 milyar dolar ve tüm yıl genelinde yaklaşık 14 milyar dolar kaybetti. 2023’ün ilk çeyreğinde de para kaybetmeye devam etmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/facebook-2-billion-meta-q4-2022-earnings-223814979.html https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx
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    ugah6aiw 20 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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