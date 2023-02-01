Instagram'da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul ilk 5'te

Tam Boyutta Gör Turistik şehirler hakkında değerlediği içeriklerle dikkat çeken Big 7 Travel, sosyal medyada paylaşım yapmak için dünyanın en iyi şehirlerini açıkladı. 50 şehirden oluşan listede İstanbul 4. sırada yer aldı.

“2023 Yılında Instagram’da Paylaşmak İçin En İyi 50 Yer” başlığıyla hazırlanan liste, şehir etiketlerinin Instagram ve TikTok’taki görüntülenme sayısına, paylaşım sayısına, paylaşım imkanı sunan lokasyonların çeşitliliğine ve alınan etkileşimlere göre hazırlandı.

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Listenin ilk sırasında İtalya’nın Milan şehri yer aldı. #Milan etiketinin Instagram’da 22 milyondan fazla görüntülenmeye ve TikTok’ta 97 milyardan fazla izlenmeye sahip olduğu belirtildi. Milan’ı sırasıyla Londra ve Paris takip ederken İstanbul dördüncü sırada yer aldı.

Tam Boyutta Gör #İstanbul etiketinin Instagram’da 120 milyonun üzerinde görüntülenme ve TikTok’ta 44 milyarın üzerinde izlenmeye sahip olduğu vurgulandı. İstanbu’un Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprü konumunda olduğu, ayrıca zengin tarihe ve çarpıcı mimariye sahip olduğu ifade edildi.

Instagram’da Paylaşmak için En İyi 50 Yer

Milan, İtalya Londra, İngiltere Paris, Fransa İstanbul, Türkiye New York, ABD Nepal Şikago, ABD Bali, Endonezya Sri Lanka Sydney, Avustralya Kuzey İzlanda, Yeni Zelanda Bakü, Azerbaycan Singapur Tokyo, Japonya Seul, Güney Kore Maldivler Seattle, ABD Buenos Aires, Arjantin İbiza, İspanya Dublin, İrlanda Marakeş, Fas İzlanda New Orleans, ABD Tulum, Meksika Hong Kong Cape Town, Güney Afrika Phuket, Tayland Oahu, Havayi Kuala Lumpur, Malezya Prag, Çek Cumhuriyeti Bergen, Norveç Tiflis, Gürcistan Edinburgh, İskoçya Varşova, Polonya Santorini, Yunanistan Tahiti, Fransız Polinezyası Havana, Küba Lizbon, Portekiz Boracay, Filipinler Banff, Kanada Hoi An, Vietnam Amalfi Coast, İtalya Wadi Rum, Ürdün Kerry, İrlanda Interlaken, İsviçre Dubrovnik, Hırvatistan Masai Mara, Kenya Ha Long Bay, Vietnam Brugge, Belçika Nice, Fransa

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Instagram'da paylaşmak için en iyi 50 şehir