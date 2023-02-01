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    Instagram'da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul ilk 5'te

    Big 7 Travel tarafından hazırlanan "2023 Yılında Instagram’da Paylaşmak İçin En İyi 50 Yer" listesinde İstanbul dördüncü sırada yer aldı. Listenin tamamı haberimizde.
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    Instagram'da paylaşmak için en iyi 50 şehir Tam Boyutta Gör
    Turistik şehirler hakkında değerlediği içeriklerle dikkat çeken Big 7 Travel, sosyal medyada paylaşım yapmak için dünyanın en iyi şehirlerini açıkladı. 50 şehirden oluşan listede İstanbul 4. sırada yer aldı.

    “2023 Yılında Instagram’da Paylaşmak İçin En İyi 50 Yer” başlığıyla hazırlanan liste, şehir etiketlerinin Instagram ve TikTok’taki görüntülenme sayısına, paylaşım sayısına, paylaşım imkanı sunan lokasyonların çeşitliliğine ve alınan etkileşimlere göre hazırlandı.

    Listenin ilk sırasında İtalya’nın Milan şehri yer aldı. #Milan etiketinin Instagram’da 22 milyondan fazla görüntülenmeye ve TikTok’ta 97 milyardan fazla izlenmeye sahip olduğu belirtildi. Milan’ı sırasıyla Londra ve Paris takip ederken İstanbul dördüncü sırada yer aldı.

    Instagram'da paylaşmak için en iyi 50 şehir Tam Boyutta Gör
    #İstanbul etiketinin Instagram’da 120 milyonun üzerinde görüntülenme ve TikTok’ta 44 milyarın üzerinde izlenmeye sahip olduğu vurgulandı. İstanbu’un Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprü konumunda olduğu, ayrıca zengin tarihe ve çarpıcı mimariye sahip olduğu ifade edildi.

    Instagram’da Paylaşmak için En İyi 50 Yer

    1. Milan, İtalya
    2. Londra, İngiltere
    3. Paris, Fransa
    4. İstanbul, Türkiye
    5. New York, ABD
    6. Nepal
    7. Şikago, ABD
    8. Bali, Endonezya
    9. Sri Lanka
    10. Sydney, Avustralya
    11. Kuzey İzlanda, Yeni Zelanda
    12. Bakü, Azerbaycan
    13. Singapur
    14. Tokyo, Japonya
    15. Seul, Güney Kore
    16. Maldivler
    17. Seattle, ABD
    18. Buenos Aires, Arjantin
    19. İbiza, İspanya
    20. Dublin, İrlanda
    21. Marakeş, Fas
    22. İzlanda
    23. New Orleans, ABD
    24. Tulum, Meksika
    25. Hong Kong
    26. Cape Town, Güney Afrika
    27. Phuket, Tayland
    28. Oahu, Havayi
    29. Kuala Lumpur, Malezya
    30. Prag, Çek Cumhuriyeti
    31. Bergen, Norveç
    32. Tiflis, Gürcistan
    33. Edinburgh, İskoçya
    34. Varşova, Polonya
    35. Santorini, Yunanistan
    36. Tahiti, Fransız Polinezyası
    37. Havana, Küba
    38. Lizbon, Portekiz
    39. Boracay, Filipinler
    40. Banff, Kanada
    41. Hoi An, Vietnam
    42. Amalfi Coast, İtalya
    43. Wadi Rum, Ürdün
    44. Kerry, İrlanda
    45. Interlaken, İsviçre
    46. Dubrovnik, Hırvatistan
    47. Masai Mara, Kenya
    48. Ha Long Bay, Vietnam
    49. Brugge, Belçika
    50. Nice, Fransa
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    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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