Instagram'da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul ilk 5'te

“2023 Yılında Instagram’da Paylaşmak İçin En İyi 50 Yer” başlığıyla hazırlanan liste, şehir etiketlerinin Instagram ve TikTok’taki görüntülenme sayısına, paylaşım sayısına, paylaşım imkanı sunan lokasyonların çeşitliliğine ve alınan etkileşimlere göre hazırlandı.
Listenin ilk sırasında İtalya’nın Milan şehri yer aldı. #Milan etiketinin Instagram’da 22 milyondan fazla görüntülenmeye ve TikTok’ta 97 milyardan fazla izlenmeye sahip olduğu belirtildi. Milan’ı sırasıyla Londra ve Paris takip ederken İstanbul dördüncü sırada yer aldı.
Instagram’da Paylaşmak için En İyi 50 Yer
- Milan, İtalya
- Londra, İngiltere
- Paris, Fransa
- İstanbul, Türkiye
- New York, ABD
- Nepal
- Şikago, ABD
- Bali, Endonezya
- Sri Lanka
- Sydney, Avustralya
- Kuzey İzlanda, Yeni Zelanda
- Bakü, Azerbaycan
- Singapur
- Tokyo, Japonya
- Seul, Güney Kore
- Maldivler
- Seattle, ABD
- Buenos Aires, Arjantin
- İbiza, İspanya
- Dublin, İrlanda
- Marakeş, Fas
- İzlanda
- New Orleans, ABD
- Tulum, Meksika
- Hong Kong
- Cape Town, Güney Afrika
- Phuket, Tayland
- Oahu, Havayi
- Kuala Lumpur, Malezya
- Prag, Çek Cumhuriyeti
- Bergen, Norveç
- Tiflis, Gürcistan
- Edinburgh, İskoçya
- Varşova, Polonya
- Santorini, Yunanistan
- Tahiti, Fransız Polinezyası
- Havana, Küba
- Lizbon, Portekiz
- Boracay, Filipinler
- Banff, Kanada
- Hoi An, Vietnam
- Amalfi Coast, İtalya
- Wadi Rum, Ürdün
- Kerry, İrlanda
- Interlaken, İsviçre
- Dubrovnik, Hırvatistan
- Masai Mara, Kenya
- Ha Long Bay, Vietnam
- Brugge, Belçika
- Nice, Fransa
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