Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı

    Facebook, Türkiye'de temsilci atama kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya yasasındaki temsilci atama yükümlülüğünü yerine getirecek. 19 Ocak'a kadar temsilci atamayan platformlara reklam yasağı yolda.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,1b
    39
    21
    sosyal medya
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı
    Tam Boyutta Gör

    Facebook'tan yapılan açıklamada Facebook'un Türkiye'de temsilci atayacağı resmen duyuruldu. Sosyal medya yasasına göre 19 Ocak'a kadar temsilci atamayan sosyal medya devlerine reklam yasağı uygulanacak. Facebook bu kararıyla reklam yasağına maruz kalmayacak. Karar Instagram için de geçerli olacak.

    Twitter, Pinterest ve Periscope platformları henüz temsilci atama kararı almadı. Temsilci atamazlarsa bu platformlara Türkiye'den reklam verilmesi yasaklanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sosyal medya platformlarına reklam yasağı yolda

    Ayrıca Bkz. "Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak"

    Facebook'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Facebook olarak ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz. Nitekim Türkiye'deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook'a güveniyor.

    Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz.

    Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz.

    Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight

    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim
    1 sa.
    Sinovac'ın web sitesi Türkiye'den erişime açıldı
    2 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hareketliperde (tuluy ....) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne oldu Paşinyan?
    :)))))))

    gelmez etmez temsilci atamaz diyenler şimdi ne diyecek acaba
    1 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Noooldu Jabraile yol çekiyordunuzzzzzz ! Tek tek yola geleceksiniz. Diğer ülkelerde olur sizde atamam diye bir şey yok !
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yola gelir dedik geldi ! Dağılın..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yola gelir dedik geldi ! Dağılın.. [resim] ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    DH Specialist (Emre ) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    cCc
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elvedakonsol (emre can) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    bizim sevmediğimiz bir olay olursa gideriz diyorlar gelmeniz hata arkadaş aylarca bekleyip boş yere ceza yiyorsun son gün diyorsun ki geliyoruz yani boşuna geliyorsunuz sevmediğiniz kurallarınızın ötesinde size dalacaklar bunlar sizde biz gidiyoruz diye ayak yapacaksınız pehhhh son kale twitter kaldı :D umarım o gelmez millet delirmiş burda ne oldu boğun eğdiniz geldiniz diye ama işin aslını görmemeyi bilerek tercih etmişsiniz kötü günler geliyor sosyal ağlar yüzünden eleştiri yaptı evlerine polis baskınları hesap kapatmalar ülkeye zarar verecek çok eylem olacak göreceksiniz hükümet tarafından
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Valla iyi oldu. Son reklamları da alelacele çıkmıştım :) Bir rahatladım. Ha kendi sosyal medyam yok, derdim o değil, derdim müşterilerin hesapları :D Bugüne kadar 1 sene face kullandım sadece. Diğerlerinde hiç hesap açmadım. Bana göre gereksiz. Ama millet bunlar üzerinden para kazanıyor. Yapacak bir şey yok, ayak uyduruyoruz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ByBaterist (uygar demir) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Marc geri vltese devam ediyor
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Simdi cehhabeliler dusunsun..
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    akifa (akif özdemir) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Paşiyangillere duyurulur hani gelmezdi..
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yani bende dalga geçiyordum. Morardım açıkçası.

    Sıra twitter da
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berk768 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Burada 7/24 muhaliflik yapanlar, hayali senaryolar kurmaya devam etsin.

    Siz bu kafayla, 50 sene daha konu açıp muhalif olarak yazmaya devam edeceksiniz
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fakasupi (Harun Balaban) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demek ki her işi doğru yapan birilerinden kopyalarsak sistem tıkır tıkır işleyecek. Aldık Alman yasasını hoop mis gibi sistem rayına oturuyor.
    Yap şunu eğitim sisteminde yap yargı sisteminde, ekonomisi adaleti oturmuş memleketlerden kopyala yapıştır uygula.
    En güzel örnek Acun, adam aldı telifi verdi memlekete coşkuyu bak şimdi Bezos'a rakip çıkacak nerdeyse.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    delibal34 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ohh be bklediğim haber.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    cand. +78 altarinoglu3434 +54 Sayko RGB +51 Juggernaut005 +44 kaand12@ +42 Virinom +37 ilhan_28 +36 monacomen +33 Wylowind +31 noobszle +27
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 theJuDGe_41 3. kez +308 2 12 Angry Men 52. kez +236 3 darkaura 6. kez +227
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    39 Kişi Okuyor (19 Üye, 20 Misafir) 13 Masaüstü 26 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1080 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    facebook, facebook türkiye ve
    6 etiket daha instagram temsilci atama sosyal medya yasası türkiye temsilcisi reklam yasağı Internet
    Facebook Sayfası248,9b
    Twitter Profili97b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. Ünlü oyuncu Matt Damon, yeni Thor filminin kadrosuna katıldı 53 dk. Battlefield 6'tan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası 1 sa. Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı Sonraki GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu 1 sa. Yeni nesil Honda HR-V'den ilk teaser geldi: Hibrit gücüyle gelecek 2 sa. Sinovac'ın web sitesi Türkiye'den erişime açıldı 2 sa. Otomotiv ihracatı 2020'de azalsa da liderliği bırakmadı 3 sa. ELGATO Yayıncı Ekipmanları ile Twitch Yayını Açmak 3 sa. Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor 3 sa. Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı: İşte o anlar 3 sa. Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı 4 sa. Galaxy S21 Ultra’nın kamerası detaylandı 4 sa. Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL 4 sa. Netflix'in The Queen’s Gambit dizisinin yazarından bilim kurgu dizisi geliyor 5 sa. Samsung başkan yardımcısı yeniden hapse giriyor 5 sa. Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro geliyor 6 sa. Ekranlara yeniden dönen Dexter'ın yeni sezon detayları belli oldu; çekimler başlıyor 14 sa. Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight 14 sa. Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı 14 sa. John Wick aktöründen John Wick 4'ün çekimleriyle ilgili açıklama 15 sa. Popüler oyun 'Control' bu hafta Xbox Game Pass PC'ye geliyor 16 sa. Norwegian Air, uzun mesafe uçuşlarını pandemi yüzünden süresiz olarak durdurdu 16 sa. NASA, Ay roketi SLS'nin motorlarını ateşledi: İşte müthiş görüntüler (VİDEO) Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız